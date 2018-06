La ciudad de Gunsan en Jeolla del Norte es donde el río Geumgang desemboca en el Mar Amarillo tras nacer en el condado de Jangsu en la misma provincia, recorrer unos 392 km a través de Chungcheong del Sur y Chungcheong del Norte, y finalmente regresar a su provincia de origen. Una de las principales características de la urbe son las numerosas calles serpenteantes que se crearon espontáneamente a lo largo del tiempo, enredándose entre sí, y convirtiéndose en una atracción turística de Gunsan. De ellas, la más visitada es la llamada Takryeugil, que atraviesa el corazón de la ciudad y en la que está ambientada la novela de época Takryeu del escritor Chae Man Sik. El novelista describió vívidamente en su obra la dura vida que tenía que vivir el pueblo coreano en los años 30, estando sometido a una cruel explotación por parte de los colonos japoneses. La calle Takryeugil comienza en el puerto de Gunsan, inaugurado en 1899 por el imperio japonés para transportar al archipiélago el arroz producido en la región de Jeolla, un principal granero de la península coreana. Poco a poco, los nipones echaron a los locales a las periferias de Gunsan, ocupando la zona céntrica de la urbe y creando allí su mundo propio y exclusivo. Aún hasta la fecha, se preservan en Gunsan el puerto, la oficina aduanera, el banco y otros edificios que servían a los nipones para llevar el arroz de los coreanos sin pagar el precio debido.







En el Museo de Historia Contemporánea de Gunsan en frente del puerto, podemos conocer más en detalle el proceso de explotación del arroz por parte de los nipones. Allí, hay una maqueta del mercado de venta de arroz a futuro establecido y operado exclusivamente por los japoneses, quienes lo aprovechaban no solo para enviar el cereal a su país de origen, sino también para obtener márgenes de ganancias revendiendo el producto agrícola a los coreanos. Caminando un poco más por la calle, llegarán al área de Sinheung donde, en la época colonial, solían vivir los japoneses y los coreanos adinerados. No en vano, en el área, quedan todavía varias viviendas de madera construidas al estilo japonés. De estas, una espléndida casa de dos plantas donde vivía Hirotsu, un japonés que acumuló gran riqueza mientras se dedicaba al comercio de arroz entre Corea y Japón en aquel entonces, ha sido designada patrimonio cultural contemporánea por el Gobierno surcoreano y abre acceso al público general. También ha sido el plató de rodaje de varias películas taquilleras como ‘El hijo del general’ y ‘Tazza-La guerra de flores’.

Mientras tanto, el ex Banco Chosun, sobre el tramo de Takryeugil que conduce hacia el Parque Marítimo de Jinpo, fue establecido por el Gobierno General Japonés de Corea. A medida que se llenaba la caja fuerte de la entidad bancaria nipona, el pueblo coreano sufría de un hambre cada vez más severa. Pero este lugar, hoy día, se ha convertido en el Salón de Exhibición de Arquitectura Moderna de Gunsan.

Así, cada uno de los 7 km de extensión de la calle Takryeu guarda los vestigios del doloroso pasado de los coreanos durante la ocupación japonesa, que dejó cicatrices que no se pueden borrar ni se han de olvidar.