Uno de los lugares que suelen visitar los coreanos en las épocas de calor son las cuevas, cuya temperatura media no supera los 14ºC ni siquiera cuando la estación estival alcanza su plenitud. Durante mucho tiempo, los residentes en la zona capitalina tenían que viajar tan lejos como Gangwon o Chungcheong para sentir el escalofrío que regalaba la baja temperatura de las grutas allí ubicadas, hasta que la cueva de Gwangmyeong abrió el acceso al público. De hecho, esta cavidad subterránea no es natural, como las situadas en las provincias anteriormente citadas, sino que se trata de una mina excavada desde 1912, cuando Corea estaba bajo dominio imperialista de Japón. En esta cavidad subterránea, a 257m de profundidad desde la superficie terrestre, y con 7,8 km de extensión, había un rico yacimiento de recursos naturales, incluyendo oro y plata. Durante 30 años desde 1912, los japoneses explotaron de ella una gran cantidad de recursos minerales y metales preciosos. Y durante otros 30 años, tras la liberación nacional, la cueva continuó suministrando preciosos recursos naturales hasta que en 1972, su entrada quedó bloqueada por un corrimiento de tierra tras las lluvias. Desde entonces y durante 40 años, permaneció abandonada, pero tras varios estudios de viabilidad, las autoridades de Gwangmyeong decidieron convertir la cueva en un parque temático.





Al ser el único parque temático subterráneo del país, la cueva de Gwangmyeong siempre tiene un sinfín de turistas, en particular los fines de semana. Incluso en días de mucho calor, uno sentiría escalofríos al entrar en la gruta, pues su interior mantiene una temperatura media de 12 grados centígrados las cuatro estaciones del año. El paso que conduce desde la entrada hasta el parque temático, llamado como ‘Camino del viento’, está decorado con rosas artificiales de color dorado. Pero podrán experimentar la dura vida de los mineros, que tenían que trabajar todo el día bajo esa cavidad subterránea oscura y húmeda, donde ni siquiera entra un solo rayo de luz. Si continúan caminando encontrarán un espacio más o menos amplio, llamado ‘Centro de arte de la cueva’. Este lugar no solo sirve como sede para conciertos musicales, desfiles de moda, musicales y programas de entrevistas a celebridades, sino que también acoge un pequeño jardín botánico, equipado con sistemas de alta tecnología que crean un entorno óptimo para las plantas. Más adelante, les espera el ‘Palacio de oro’, un espacio revestido de color dorado lleno de cofres con joyas de oro. Por supuesto, las joyas no son de verdad sino imitaciones. Pero ciertamente es un buen lugar para hacer fotos. Al final del camino hay una bodega de vinos, donde pueden degustar y comprar más de 100 tipos de vino de todo el mundo. Así que… ¡no se lo pierdan!