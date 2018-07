Para quienes tengan tanto la cabeza como la casa hechas un desastrepor la difícil y dura realidad diaria¡El popular webcómic 'Tu empleado doméstico' de la plataforma KTOON renace como serie televisiva!El actor Ha Seok Jin encarna a Kim Ji Woon, un experimentado asistente doméstico y consultor en limpieza del hogar, que no solo es atractivo sino también hábil en todos los quehaceres domésticos, desde la cocina hasta las reparaciones.Kim es el perfecto ayudante de tareas domésticas que respeta los gustos del cliente y rechaza la palabra "mediocridad" en cuanto al trabajo. No solo limpia perfectamente casas desordenadas, sino también "corazones confusos".¿Quieres que tu casa esté limpia y organizada tras volver del trabajo a casa con el cuerpo cansado?De ser así, llama a 'Tu empleado doméstico'.Ha Seok Jin (interpreta a Kim Ji Woon) / Bona (Lim Da Young) / Lee Ji Hoon (Kwon Jin Gook)Ko Won Hee (Yoon Sang Ah) / Seo Eun Ah (Han So Mi) / Jeon Soo Jin (Kang Hye Joo)Primer episodio: 4 de julio / Se emite los miércoles y jueves a las 10:00 p.m. hora coreana (32 episodios)