Ayer fue Gyeongchip경칩, una de las 24 divisiones estacionales que componen el año. En caracteres chinos “gyeong” significa “sorprenderse” y “chip” quiere decir “esconderse o hibernar”. Quiere decir que es el día en que las criaturas que estaban hibernando se sorprenden de la llegada de la primavera y salen de sus guaridas. Los antiguos coreanos decían que los primeros truenos del año despertaban a los animales del sueño invernal. Con esto querían decir que en esta época llegan las lluvias que riegan la tierra y hacen crecer los primeros brotes de las plantas. Las lluvias de primavera también anunciaban a los campesinos que era tiempo de volver a trabajar el campo. Un hombre de letras del período Joseon llamado Chae Ji Hong 채지홍 escribió este poema celebrando la llegada de Gyeongchip de esta manera: “Cuando la atmósfera brillante se expande a casi todas partes, / el aire claro retorna al cielo y a la tierra. / Los insectos se asustan por los truenos / y todas las casas abren sus puertas a la vez”. En efecto, en primavera la gente abre las puertas y las ventanas para dejar entrar el aire fresco y tibio.

“A las ranas” - Ahn Eun Kyung en la flauta “piri”

Algunas personas comen huevos de rana en Gyeongchip, con la creencia de que es beneficioso para recuperar las energías aletargadas durante el invierno. Sin embargo, es muy fácil confundirlos con los huevos de sapo, que son venenosos, por lo que en esta época siempre aparecen noticias de gente que se ha intoxicado e incluso ha muerto por comer huevos de sapo creyendo que eran de rana. Una de las aves que simbolizan la primavera es la golondrina, que vuelve a Corea en marzo después de pasar el invierno en tierras más cálidas. La pieza musical que escuchamos a continuación es el fragmento conocido como “El viaje de la golondrina” del pansori “La canción de Heungbo”. En esta parte, la golondrina a la que salvó Heungbo curándole la pata, vuelve a casa de su benefactor en el monte Jirisan atravesando los lugares más emblemáticos del sur de China, tras pasar por Beijing y cruzar luego el río Yalu que separa la península coreana del continente, y haciendo también una parada en Hanyang, nombre antiguo de Seúl. Es un pasaje que despertaba la imaginación de los antiguos con sus abundantes descripciones de lugares lejanos y difíciles de conocer.

“Jebinojeonggi” – Voz de Oh Jeong Suk

La primavera es la estación en que los árboles, que se vuelven secos y quebradizos en invierno, recuperan la vitalidad y echan hojas nuevas. Para ello hacen acopio de abundante agua. Es la savia, la vida misma. Muchos coreanos beben en esta época del año la savia que recogen del Acer Pictum, una variedad de arce de Asia, con la creencia de que es efectiva para curar los problemas estomacales. Se puede pensar que quitar la savia es dañino para los árboles. Sin embargo, si se recoge de forma adecuada y moderada, no lo es en absoluto, del mismo modo que no perjudica a la salud el donar sangre. Ojalá que esta etapa en que el hombre y la naturaleza armonizan con una nueva energía vital dé frutos en el otoño a través de una cosecha abundante y variada.

“Danza de la primavera” – Interpretación de The Forest