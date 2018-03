“Gongmudohaga”, la canción más antigua de Corea

La canción más antigua que se conserva en Corea es “Gongmudohaga 공무도하가”. Fue compuesta durante el reino de Gojoseon, que duró del año 2.333 a. de C. hasta el año 108 a. de C. Se estima que la canción tiene más de 2.000 años y aparece descrita en un antiguo documento de la dinastía Han Oriental, un reino chino que existió entre los años 25 y 220 d. de C. En este documento se cuenta que la canción tiene origen en una escena desgarradora que contempló un barquero llamado Gwaknijago곽리자고. Un hombre con los cabellos sueltos y enmarañados se lanzó al río con una botella de licor en la mano. La esposa del hombre borracho fue tras él, pero el hombre pereció ahogado. Destrozada por la muerte de su marido, la mujer cantó una canción antes de lanzarse ella también al río. Esa canción era “Gongmudohaga” y dice así: “¡Amor mío, no cruces el río! / Pero lo cruzas, desoyendo mis súplicas. / Amor mío, te has ahogado. / ¿Qué haré yo ahora?”. Gwaknijago fue a su casa y le contó la terrible escena que había presenciado a su esposa, que se llamaba Yeo-ok 여옥. Yeo-ok cantó la canción que oyó su marido y que, según se cuenta, era tan triste que hacía llorar a todo el mundo.

“Gongmudohaga” - compuesta por Won Il y cantada por Lee Tae Won.

La música se perdió con el tiempo, pero la letra se ha conservado hasta hoy gracias a que fue recogida en un libro de música de fines de la dinastía Han, que contenía las canciones y la música que se podían tocar con instrumentos de cuerdas. La presencia de “Gongmudohaga” en ese libro chino demuestra que la antigua canción coreana también disfrutaba de gran popularidad en el continente. “Gongmudohaga” fue cantada con el acompañamiento de un instrumento llamado gonghu공후, por lo que la canción también es conocida con el nombre de “Gonghuin공후인”. El gonghu es un instrumento de cuerdas que se asemejaba al arpa y se toca pulsando las cuerdas con los dedos. ¿Desean conocer su sonido? Les invitamos entonces a escuchar esta pieza instrumental.

“Convertido en una mariposa” - compuesta por Lee Ki Kyung e interpretada por Cho Bo Yeon

Antiguamente se decía que cuando una persona moría, su espíritu se convertía en mariposa. Seguramente los espíritus del hombre borracho y su mujer, que murieron ahogados en un río, también se transformaron en mariposas y volaron libremente por el cielo. El gonghu se ha conservado hasta nuestros días, pero apenas hay personas que sepan tocarlo. Por esta razón, músicos como Cho Bo Yeon compusieron nuevas piezas musicales para gonghu, modernizaron dicho instrumento y buscaron nuevas formas de interpretarlo. Las flores han comenzado a abrir tímidamente al sur de la península coreana. Una de las más representativas de la primavera son las azaleas silvestres, así que cerramos la edición de hoy de “Al Son de Corea” con la musicalización del poema “Azaleas”, que es una canción de despedida muy querida por los coreanos de hoy en día.

“Azaleas” – Compuesta por Kim Dae Sung e interpretada por Kang Kwon Soon