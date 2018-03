Los maestros cantores de pansori

Ocurrió hace casi 300 años, cuando el pansori era visto como algo propio de bufones de baja estofa. Un joven que pertenecía a una familia noble de Wanju, provincia de Jeollabuk-do, descuidaba los estudios y se dedicaba a aprender pansori. Su nombre era Kwon Sam Deuk 권삼득 y, como se negaba a entrar en razón, los mayores de la familia decidieron enrollarle en una estera de paja y golpearle hasta dejarlo inconsciente. Era una pena muy severa, ya que podía morir durante el castigo, pero eran tiempos en que el honor de la familia era más importante que la vida de una persona. Antes de someterse al castigo, Kwon Sam Deuk pidió que le dejaran cantar un fragmento de pansori como último deseo y los mayores accedieron. Cuando lo hizo, su canto conmovió a los presentes hasta las lágrimas. Entonces, en vez de ejecutar el castigo, los mayores se compadecieron de él y lo expulsaron de la familia. Con el tiempo, Kwon Sam Deuk se convirtió en un legendario cantante de pansori, cuya fama pervive hasta nuestros días. Creó un estilo de canto que expresa los movimientos casuales de la gente de una manera muy personal. Incluso ahora los cantantes tradicionales manifiestan que es el estilo de Kwon cuando cantan así. Es la forma de reconocerle y de mostrar amor y respeto por el maestro.

“Nolbo va romper la pata a una golondrina” (pansori “La canción de Heungbo) – Voz de Oh Jeong Suk

Acabamos de escuchar un fragmento del pansori “La canción de Heungbo”, en el que el codicioso Nolbo se marcha para quebrarle la pata a una golondrina. También hubo un gran maestro del pansori llamado Song Heung Rok송흥록, que fue aclamado como el rey del canto. Cuando era joven, fue invitado a actuar en un banquete. Todo el mundo se quedó admirado por su canto, salvo una gisaeng de nombre Maengnyeol 맹렬, quien dijo que su canto era técnicamente bueno, pero que todavía podía mejorar. Herido en su amor propio, Song Heung Rok practicó sin descanso hasta que logró conmover a Maengnyeol y casarse con ella. Como pueden apreciar, la gisaeng tuvo un papel crucial en que Song Heung Rok ganara el título de “el rey del canto”. Sin embargo, el maestro canto no pudo llevar una vida estable, ya que debía viajar constantemente para cumplir sus compromisos de actuación. Maengnyeol tampoco fue una esposa muy paciente. Un día que el cantante se ausentó de su casa varios días, Maengnyeol comenzó a empacar sus cosas para dejarle. En lugar de correr tras ella y rogarle que se quedara, interpretó una canción que decía: “Maengnyeol, Maengnyeol, que te vaya bien. / Pero si vas a dejarme, llévate mi amor contigo”. Dicen que la canción evaporó su enojo y se quedó con él. La melodía fue conservada y da vida a la canción folklórica de la región meridional “Heungtaryeong”.

“Heungtaryeong” - Voz de Ahn Suk Seon

La última historia de hoy es sobre el maestro cantante Lim Bang Ul임방울, quien alcanzó la fama durante la dominación japonesa por su interpretación del fragmento “Ssukdaemeori” del pansori “La canción de Chunhyang”. Se cuenta que Lim Bang Ul se enamoró tan perdidamente de una mujer llamada Sanhoju산호주que abandonó el canto durante dos años para vivir con ella. Sin embargo, un día se dio cuenta que no podía vivir sin cantar y se internó en una montaña para ejercitar sus cuerdas vocales sin decir nada a Sanhoju. Cuando ella se vio abandonada, cayó enferma. Al ver que no le quedaba mucho tiempo de vida, fue a buscarlo y le encontró en la cueva, pero el cantante se negó a verla y ella tuvo que marcharse. Meses después un amigo fue a avisarle de que Sanhoju estaba en su lecho de muerte. El maestro fue corriendo a verla, pero llegó demasiado tarde. La canción que interpretó como réquiem llorando sobre el cuerpo de su amada fue “Remembranza”.

“Remembranza” - Voz de Han Seung Seok y Jung Jae Il en el piano