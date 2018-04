Las canciones Arirang de la provincia de Gangwon

Las canciones folclóricas suelen ser anónimas y es difícil precisar cuándo se originaron. Algunas desaparecen en silencio en el tiempo y otras se conservan sin cambios como piezas de museo. Sin embargo, también hay canciones que continúan vivas y se reinventan constantemente. Es el caso de Arirang, también conocida como la canción del pueblo coreano. Esta canción une a todo este pueblo, incluyendo a los norcoreanos, sin importar en qué parte del mundo se encuentran. El Arirang hace que las ocasiones felices sean más felices y que las tristes sean más tristes, enriqueciendo y profundizando las emociones. Es también querida por todas las generaciones y es incansablemente adaptada a todo tipo de estilos. Esta vigencia y diversidad del Arirang hicieron que la Unesco reconociera la importancia de esta canción para el pueblo coreano y la declarara como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2012. Entre las versiones del Arirang registradas, la más antigua es la de la región de Jeongseon, provincia de Gangwon. Se llama “Jeongseon Arari” y su letra habla de la dura vida que lleva la gente de esa región montañosa.

“Jeongseon Arari” - Voces de Kim Byung Ki y Park Kyeong Won

No se sabe a ciencia cierta cuándo se comenzó a cantar el “Jeongseon Arari”, pero los estudiosos estiman que fue a principios del período Joseon. Cuando cayó la dinastía Goryeo, muchos aristócratas de Goryeo que se opusieron a la fundación de la nueva dinastía Joseon dejaron la política y se internaron en las montañas de Jeongseon. Algunos compusieron poemas para expresar la nostalgia por el pasado y el terruño natal que dejaron atrás. Seguramente uno de esos poemas se hizo popular entre la gente y terminó convirtiéndose en el “Jeongson Arari”. Otros investigadores, en cambio, piensan que se hizo popular recién en el siglo XIX. Pero lo importante no es cuándo surgió sino que la canción refleja los sentimientos y la historia de la gente de esa comarca. Una de las versiones del Arirang más tristes es “Hanobaeknyeon 한오백년”, que significa “Unos quinientos años”. Su letra dice así: ¡“Oh, mundo injusto! ¡Oh, amado cruel! / Te vas dejándome tu amor y lloro desconsolada. / Corazón roto por la juventud, / ¿a dónde vas bañado en lágrimas? / La luna brilla clara en medio de la suave brisa, / pero mi corazón te añora ayer y hoy”. Esta canción folclórica fue un gran éxito cuando el cantante Cho Yong Pil 조용필 la convirtió en una canción pop.

“Unos quinientos años” – Voz de Jeong Yeong Rang y música de la banda Preludio

Hace unas semanas finalizaron con gran éxito los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos de PyeongChang 2018. Para la gente de la provincia de Gangwon fue un gran orgullo ser los anfitriones de estos importantes eventos deportivos mundiales. La canción que mejor expresa la alegría de la gente de esa región es el Arirang de Gangwondo, que tiene un ritmo rápido y desigual llamado “eotmori” 엇모리. No es fácil de seguir ni de repetir esta canción, porque alterna ritmos de dos y tres tiempos. Sin embargo, este ritmo desigual crea una armonía única que diferencia al Arirang de Gangwondo de otras versiones regionales. Para finalizar, les invito a escuchar el “Arirang de Gangwondo” interpretado por la Orquesta Tradicional de Cámara Hanmoeum. También escucharán el tema “Ari, ari”, una adaptación hecha por el músico malayo Pete Teo.

“Arirang de Gangwondo” - Orquesta Tradicional de Cámara Hanmoeum

“Ari Ari” – Composición y arreglos de Pete Teo