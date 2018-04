Había una vez un hombre cansado de que todos los días fueran iguales. Hoy era igual que ayer y mañana sería igual que hoy. Un día miró a su alrededor y decidió dar un nombre diferente a los objetos cotidianos. “¿Por qué tengo que llamar cama a la cama y reloj al reloj? A la cama la llamaré reloj y al reloj lo llamaré cama”. Era divertido llamar a las cosas con otro nombre y con el tiempo fue olvidando los nombres originales de los objetos, por lo que al final era incapaz de entender lo que decían los demás. Naturalmente la gente tampoco podía entender lo que él decía, ya que usaba nombres totalmente diferentes de los convencionales. Incapaz de comunicarse, el hombre dejó de hablar a partir de entonces. Esta es la esencia de un cuento llamado “Una mesa es una mesa”, que escribió el periodista y escritor suizo Peter Bichsel. El compositor Lee Tae Won creó una pieza musical con el mismo título.

“Una mesa es una mesa” - Heo Yun Jeong en el geomungo

Como pueden apreciar, los nombres de las cosas son realmente importantes. En el antiquísimo libro de las “Analectas de Confucio”, se cuenta que uno de los discípulos preguntó al maestro: “He oído que el señor de Wei quiere ofreceros un puesto en el gobierno. ¿Qué es lo primero que haríais en ese puesto?”. Confucio le respondió: “Corregiría los nombres de las cosas”. Su razonamiento era que cuando los nombres no son los correctos, las palabras dejan de ser coherentes. Y si las palabras no son coherentes, los esfuerzos no dan frutos. Y si los esfuerzos no fructifican, no florecen las buenas maneras ni la música. Y si no florecen las buenas maneras ni la música, no se aplican correctamente los castigos. Y si no se aplican correctamente los castigos, la gente no sabe cómo comportarse. Como se puede apreciar, dar a las cosas el nombre adecuado tiene suma importancia. Por esta razón, antiguamente los nobles trataban de tener siempre presente el significado de los nombres de los objetos más queridos. Por ejemplo, el famoso estudioso Lee Gyu Bo 이규보del período Goryeo escribió lo siguiente en su piedra de moler la barra de tinta china: “Querida piedra, no te avergüences de ser pequeña. / Solo tienes media pulgada de profundidad, pero puedes escribir infinitas ideas”. Como siempre tuvo en mente la importancia de su piedra de moler, sus escritos estuvieron a la altura de ese significado y continúan siendo valiosos en la actualidad.

“El aroma de la tinta” – Composición de Lim Jun Hee y Gu Gyo Im en el geomungo

Los nobles de antaño tenían cuatro objetos que valoraban más que cualquier otra cosa: la barra de tinta china, la piedra de moler, los pinceles y el papel. Cuando se cansaban de escribir o estudiar, se relajaban tocando el geomungo. Así pues, el geomungo no era un mero instrumento musical sino un amigo en quien confiar los sentimientos. Por esta razón, muchos dedicaron hermosos versos a su geomungo y los grabaron en el cuerpo del instrumento. Un ejemplo es el poema que Yulgok Yi Yi 율곡 이이, el erudito confucionista más importante del período Joseon, grabó sobre su geomungo: ¡Oh, que sonido frío y antiguo dejas escapar, árbol de la paulonia triste, silencioso y solitario! / Pulsándote una vez se abren mis oídos y pulsándote dos veces se aclara mi mente. / Sin tus cuerdas, yo no podría interpretar ni las melodías simples ni las complejas. / Es por eso que te tomo en mis brazos, pues ¿quién puede comprenderme mejor que tú?”.

“Surijae” – Composición e interpretación de Jeong Dae Seok