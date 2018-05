Las canciones folklóricas budistas

Una de las canciones tradicionales favoritas de los mayores es “Hoesimgok”, que significa la canción del remordimiento. Literalmente quiere decir “examinar el corazón”, es decir, echar una mirada atrás para revisar los errores cometidos y arrepentirse de ellos. La canción está escrita desde el punto de vista de un alma que está a punto de dejar este mundo y cruzar al otro. Rememora el amor y el cuidado que le brindaron sus padres y aconseja a los que están vivos que cuiden a sus padres, para no arrepentirse luego cuando ellos ya no estén. La letra de la canción dice más o menos así: “Mis padres me criaron defendiéndome del frío en invierno y del calor en verano, me criaron dando todo el dinero que tenían, pero yo era demasiado joven para darme cuenta de su amor. // La vida es efímera como una gota de rocío en la hierba y es difícil volver sobre los pasos cuando se ha tomado el camino equivocado. El cuerpo sano de ayer, cae repentinamente enfermo hoy. Cuando la enfermedad pesada como una roca se adueña del cuerpo delgado como una hebra, ‘madre’ es a quien se llama y agua lo que se desea”.

“Hoesimgok” - Voz de Ahn Bi Chwi

Esta canción solía interpretarse en los oficios budistas. Durante los ritos los monjes cantan una canción llamada “Beompae범패”, pero como se canta en chino y en sánscrito, los legos no pueden entenderla. Por esta razón, hacia el final de la ceremonia, los monjes cantan una canción traducida al coreano. Esta canción es conocida como “Hwacheong화청” o “Hoesimgok” y contiene instrucciones morales para la gente. Cuando el oficio es en memoria de los padres fallecidos, cantan acerca del amor de los progenitores que hacen llorar de arrepentimiento a los hijos. Los cantantes populares tomaron la melodía y la letra y las adaptaron para el público común, lo que dio origen a la canción folklórica “Hoesimgok” que acabamos de escuchar. A algunos el budismo les parece difícil, pero si se escucha con atención la letra de sus canciones, se puede saber que su prédica es muy simple. La letra de la canción “Hwacheong” dice más o menos así: “Eres como una barca cruzando el vasto océano de la vida y la muerte. ¿Cómo puedes ir sin una oración que te acompañe? Una oración no es algo especial. Un corazón generoso y bondadoso es una oración. Amar y cuidar de tus padres es una oración. Vivir en armonía con los tuyos es una oración. Cuidar de tu mujer y tus hijos es una oración. Cultivar el amor entre los hermanos es una oración. Reprimir la codicia y dar una limosna es también una oración”.

“Hwacheong” - Voz del monje Song-am

El budismo fue la religión oficial de la península coreana hasta la dinastía Goryeo, pero perdió ese estatus en la dinastía Joseon. Este gobierno adoptó el confucionismo como religión oficial, el budismo fue perseguido y se les prohibió la entrada de los monjes a Seúl sin permiso. Naturalmente se volvió muy duro para los monjes mantener los templos y sus vidas. Entonces aparecieron grupos itinerantes de entretenimiento adscritos a los templos. Los artistas actuaban en los poblados a cambio de dinero, parte del cual entregaban al templo al que pertenecían, y se mantenían con el resto. Estos grupos jugaron un papel importantísimo en preservar el budismo, puesto que el repertorio de sus actuaciones consistía en gran parte en cánticos y danzas budistas. Además, enriquecieron el acervo folklórico del país, añadiendo nuevas canciones y danzas al género. La última canción budista que escucharemos hoy se llama “Boryeom”, que entonaban los grupos de actuaciones de la región meridional para pedir limosnas. La canción habla de que los hechos caritativos traen paz y prosperidad al país.

“Boryeom” - Voz de Kim Su Yeon