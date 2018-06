La revalorización del violín haegeum y el grupo Seulgidoong

El violín tradicional haegeum se ha convertido en los últimos años en uno de los instrumentos tradicionales más populares de Corea, pero no era así en otros tiempos. Antiguamente se consideraba que los instrumentos que se tocan pulsando las cuerdas, como el gayageum o el geomungo, eran los instrumentos de cuerdas de verdad; mientras que el haegeum, que se toca frotando un arco contra las cuerdas y se interpretaba junto con instrumentos de viento como el daegeum o el piri, no era considerado como un auténtico instrumento de cuerdas. Las grandes ventajas del haegeum es que con él se puede interpretar cualquier música y es muy fácil de transportar, al ser pequeño y liviano. En tiempos antiguos, los mendigos solían tocar este instrumento para pedir comida y dinero, por lo que el haegeum era considerado el instrumento de los pobres, lo que también explica la poca popularidad que tuvo este violín tradicional. La pieza musical que dio a conocer la belleza del haegeum al mundo fue el siguiente tema:

“Desde el atardecer hasta la llegada del amanecer” - Compuesto por Lee Jun Ho e interpretado Jeong Soo Nyun

La pieza musical que acaban de escuchar describe los sentimientos de recibir el amanecer después de pasar una noche de invierno en el monte Seoraksan. Se hizo famosa cuando apareció como música de fondo de una telenovela muy popular, pero era uno de los temas incluidos en un álbum del grupo Seulgidoong publicado en 1997. La música tradicional o gugak, que había logrado sobrevivir a la represión cultural de la dominación japonesa, fue completamente relegada en los años 60 con la entrada masiva de la cultura occidental, tras la independencia y la Guerra de Corea. Posteriormente, a finales de los 70, los estudiantes universitarios redescubrieron la cultura tradicional y crearon las bandas de samulnori. Se atrincheraron en las formas de arte tradicionales, como las danzas de máscaras y el pungmulnori, para resistir a la dictadura y defender el nacionalismo y la democracia. Este resurgimiento del gugak llevó a la formación del grupo Seulgidoong en 1985. Se creó de manera apresurada con músicos veinteañeros para un show de televisión, pero su música gustó tanto a los jóvenes que el grupo se afianzó como una orquesta de cámara de música tradicional en toda regla. No tuvieron reparos en modificar los instrumentos tradicionales y crearon temas inolvidables con los que conquistaron el corazón del público, como “El duende de la montaña” o “A la lluvia de primavera”. Hoy les invitamos a escuchar dos composiciones del grupo Seulgidoong:

“Kkotbunneya” – Composición de Chae Chi Seong y voz de Gang Ho Jung

“El mercader de sal” – Composición de Cho Gwang Jae y voz de Park Young Il

Entre fines de los años 80 y principios de los 90, Seulgidoong hizo música tradicional que podía ser disfrutada por todos. Muchas de sus creaciones fueron interpretadas en telenovelas y películas, y eso les hizo todavía más populares entre el público. Gracias a Seulgidoong, la música tradicional dejó de ser considerada como algo antiguo y pasado de moda, y se convirtió en un género sumamente conmovedor y elegante. Uno de los aportes del grupo fue el redescubrimiento de la belleza del violín haegeum después de un largo período de olvido. Junto a Seulgidoong, hay un compositor de música tradicional que también contribuyó enormemente a hacer que el gugak fuera más atractivo para el público. Su nombre es Kim Young Dong y originalmente era un intérprete de flauta daegeum. Se hizo famoso por temas como “El camino a Sampo” y “La pradera”

“Pequeño bote”- Compuesto por Kim Young Dong y cantado por Lee Sun Hee