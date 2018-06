Los jardines y las glorietas

El calor comienza a dejarse sentir, recordándonos lo cerca que estamos del verano. En los tiempos antiguos, cuando subían las temperaturas, la gente descansaba en las glorietas con forma de pagoda ubicadas bajo la sombra de los árboles, para disfrutar del murmullo de un arroyo. Incluso en estos días es fácil encontrar esas glorietas en las laderas o cimas de espléndidas montañas y a la orilla de cristalinos arroyos y ríos. Uno de los lugares más conocidos de este tipo es el jardín Soswaewon소쇄원, ubicado en Damyang, provincia de Jeolla del Sur. Soswaewon no es tanto un jardín como un parque natural, que posee glorietas y construcciones diversas con las mejores vistas de la naturaleza circundante sin dañar la belleza original del lugar. Algunas de las glorietas más importantes son Chojeong, cuyo techo es de paja y está situado en la entrada del parque, además del Gwangpunggak광풍각y el Jewoldang제월당. Para empezar, les invitamos a escuchar esta pieza instrumental titulada “Soswaewon” e interpretada con la flauta de bambú daegeum:

“Soswaewon” - Won Jang Hyeon en el daegeum

Muchas veces se llama “wollim원림” tanto a los jardines naturales como a los hechos por el hombre. Pero en sentido estricto, los “wollim” no son jardines sino parques naturales. En los “wollim”, el hombre se interna en la naturaleza; pero en los jardines, la naturaleza es domesticada y traída al ámbito del hombre. Aunque Corea, China y Japón son culturas orientales con muchas similitudes, los chinos y los coreanos prefirieron los “wollim” naturales a los sofisticados jardines hechos por el hombre a los que son tan aficionados los japoneses. En los lugares que proporcionaban las mejores vistas de la naturaleza, los coreanos construían glorietas de madera llamadas “jeongja”, que cuando eran de grandes proporciones, recibían el nombre de “nugak”. Una de las glorietas más famosas es Gyeongpodae, que se encuentra en Gangneung. Esta glorieta ofrecía una vista panorámica del Mar del Este y del lago Gyeongho, por lo que se decía que en ese lugar se podían contemplar cinco lunas a la vez: la que brilla en el cielo, la que se refleja en el mar, la que flota en el lago, la que ha caído en la copa de licor y la que refulge en los ojos del ser amado. A continuación escucharemos una canción que habla del placer de degustar una copa de licor en la glorieta Gyeongpodae bajo la luz de la luna, mientras se oyen los pájaros en la lejanía y una grulla amarilla vuela en círculos sobre el lago. La canción se titula “Doce barandillas” y la entona Cho Il Ha:

“Doce barandillas” - Voz de Cho Il Ha

Descansar y disfrutar de la naturaleza en una glorieta es maravilloso, pero el placer se duplica si estamos en buena compañía. Hay un pasaje del pansori “La canción de Chunhyang”, donde el joven noble Yi Mong Ryong describe el bello entorno natural de la glorieta Gwanghallu광한루 en una mañana de primavera. Se deleita viendo la bruma matinal que envuelve los picos de las montañas, la densa vegetación vestida de verde nuevo que rodea la glorieta y los espléndidos colores de las flores silvestres. También contempla el puente Ojakgyo오작교, que, según la leyenda, formaron las urracas y los cuervos para que los enamorados Gyeonwoo y Jiknyeo pudieran reencontrarse una vez al año. El ambiente primaveral y la historia del puente también despiertan en el joven noble Yi Mong Ryong el deseo de enamorarse. Es entonces que descubre a la bella Chunhyang deslizándose sobre un columpio a los pies del lugar donde él se encuentra. Así comienza la conmovedora historia de amor que es el núcleo del pansori “La canción de Chunhyang”.

“La canción de Chunhyang” (fragmento) – Voz de Sung Chang Soon