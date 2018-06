En los tiempos mitológicos de China, hubo dos reinados que se consideran los más pacíficos y prósperos de todos los tiempos. Fueron los reinados de Yao y de Shun. Se cuenta que un día el rey Yao salió de los lindes del palacio para ver cómo vivía su pueblo y se encontró con un anciano que estaba cantando una canción que decía lo siguiente: “Trabajo cuando sale el sol y descanso cuando se pone. / Bebo agua cavando un pozo y me alimento arando el campo. / ¿De qué me vale entonces tener un rey virtuoso?”. Cualquier otro monarca se habría sentido decepcionado de escuchar semejante canción, pero el sabio y generoso rey Yao se sintió satisfecho de comprobar que su pueblo vivía sin preocupaciones. La moraleja del cuento es que no es necesario mucho para vivir una existencia pacífica y próspera, pero la historia nos muestra que algo tan simple no siempre es fácil de alcanzar. Al pueblo coreano, en particular, le tocó vivir un siglo XX duro y difícil. Cuando acababa de liberarse del yugo del dominio japonés, corrió la sangre de hermanos durante la Guerra de Corea. Hoy es el Día de los Caídos en Corea, el día en que se recuerda a todos los que dieron la vida defendiendo a la patria.

“La canción que canto en tu honor” - Voz de Kang Ho Joong:

La letra de la canción que acaban de oír dice así: “Me dicen que me vaya en paz, que me vaya en paz. / Sosteniendo el cuello roto y abrazando los miembros cercenados, / recorriendo miles de millas hasta el otro mundo sin días ni noches, / me dicen que me vaya en paz, que me vaya en paz. // Me dicen que duerma, que duerma profundamente, / boca abajo en los campos de cebada, en la pradera y en la arena / sin abrir los ojos sanguinolentos y amoratados por millones de años. / Me dicen que duerma, que duerma profundamente”. La letra pertenece al poema titulado “Ssitgimgut씻김굿” del poeta Shin Kyeong Rim신경림. El ssitgimgut, que significa “rito chamánico de lavado”, se realizaba en la región de Jeolla para guiar las almas de los muertos al otro mundo. Poca gente puede irse de este mundo sin remordimientos ni rencores, así como pocos pueden despedir para siempre a un ser querido sin culpa ni dolor. El ssitgimgut se realiza para limpiar el rencor y la culpa, tanto del que parte hacia el otro mundo como de los que quedan en este, de modo que todos puedan aliviar la pesada carga emocional que llevan, y consigan partir los unos y seguir viviendo los otros.

“Ssitgimgut de la isla Jindo” (fragmento) - Voz de Lee Wan Soon.

Este rito se realizaba en toda la región de Jeolla, pero en la actualidad se conserva en la isla Jindo y algunas aldeas costeras. Debido al alto nivel artístico de la música, la canción y la danza que ejecuta la chamana, el “Ssitgimgut de Jindo” fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible Importante número 72 de Corea. Mientras que el pueblo común reconfortaba los espíritus de los vivos y los muertos con este rito chamánico, los creyentes budistas realizan un oficio en memoria del fallecido 49 días después de su muerte, con el fin de asegurarle un pasaje seguro al Nirvana. La ceremonia que se realiza ese día es el Yeongsanjae영산재. Si se hace completo dura tres días y participan monjes con gran talento para el canto y la danza. Por esta razón, el Yeongsanjae fue designado también como Patrimonio Cultural Intangible Importante número 50. Todos los años en el Día de los Caídos se realiza este rito Yeongsanjae en el templo Bongwonsa de Seúl, para recordar a aquellos que dieron su vida para defender el país.

“Bokcheongge” – Voz del monje budista Guhae