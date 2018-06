Canciones relacionadas con la guerra y Corea del Norte

El pansori nació como forma artística popular, pero a finales del período Joseon hasta los reyes llegaron a ser muy afectos a este género, por lo que invitaban a los cantantes más famosos de todo el país a actuar en el palacio real. Estos artistas recibían entonces el títutlo de “gukchang국창”, cantantes nacionales. Sin embargo, hubo un maestro de pansori que recibió ese título aunque no llegó a actuar ante el monarca. Su nombre era Lim Bang Ul임방울 y se hizo famoso en la época de la dominación japonesa. Cuando se desató la Guerra de Corea se encontraba en Seúl y quiso refugiarse en Gwangju, su ciudad natal. Como eran tiempos de guerra, había severas restricciones para los desplazamientos, por lo que tenía que viajar ocultándose de los puestos de control. Para su mala suerte, se encontró con tropas norcoreanas que quisieron tomarlo prisionero, pero le liberaron cuando interpretó el famoso fragmento “Ssukdaemeori쑥대머리” de “La canción de Chunhyang”.

“Ssukdaemeori” – Voz de Im Bang Ul y acompañamiento de la banda de Kim Do Gyun

El próximo 25 de junio se cumplen 68 años del comienzo de la Guerra de Corea, pero este año el aniversario se siente distinto ante la posibilidad más cercana que nunca de una paz duradera en la península coreana. Como segundo tema, hemos elegido la canción “El río Imjingang”, que es el río de Corea del Sur que se encuentra más cerca de la frontera entre las dos Coreas. La letra es un poema escrito por Park Se Young 박세영, un poeta surcoreano que desertó al norte. La canción, que habla de la gran añoranza que se siente por el pueblo natal al otro lado del río Imjingang, llegó a ser muy popular en Corea del Norte, pero luego fue prohibida al ser percibida como anti-norcoreana. Años después, el escritor japonés Takeshi Matsuyama, que la oyó cantar a un estudiante norcoreano en Japón, reescribió la canción en japonés y le cambió la letra de la segunda estrofa para que expresara la tristeza de ver el país dividido en norte y sur, y se la entregó a una banda pop japonesa para que la cantara. La canción se convirtió en un éxito, pero Corea del Norte exigió a Japón que diera a conocer que era un tema norcoreano y que restaurase la letra original. En respuesta, Japón prohibió la canción. Muchos años después, cuando se celebró la primera reunión cumbre intercoreana en 2000, el cantante surcoreano Kim Yeon Ja김연자, quien desarrolló su actividad en Japón, dio a conocer la versión modificada en Corea del Sur. Los avatares vividos por esta canción parecen reflejar las tumultuosas relaciones entre las dos Coreas.

“El río Imjingang” / “Arirang” – Interpretación del Kumgangsan Music Troupe

Kumgangsan Music Troupe es una compañía de ópera coreana formada por norcoreanos que actúa en Japón. Muchas veces, un par de versos de un poema emocionan mucho más que cientos de palabras, y cuando esos poemas se convierten en canciones, resuenan con más fuerza en nuestro corazón. Siempre que las dos Coreas han intentado resolver las diferencias y alcanzar la paz, la música ha estado siempre presente para animar y celebrar el esfuerzo. Las barreras que dividen a ambas partes parecen aumentar con el paso de los años, pero seguramente cuantas más canciones y música compartan las dos Coreas, más pronto caerá esa barrera emocional y mejor nos comprenderemos los unos a los otros. Al ritmo que progresa el proceso de la paz en la península coreana, no parece estar muy lejos la era de la convivencia y la prosperidad conjuntas. Terminamos hoy con “La Zona Desmilitarizada”, cuya letra es un poema escrito por Moon Ik Hwan. La música es de Ryu Hyeong Seon y la interpreta Kim Yong Woo.

“La Zona Desmilitarizada” – Interpretación de Kim Yong Woo