Los juegos de mesa “baduk”, “janggi” y “golpae”

Durante la dinastía Goryeo, que duró desde el año 918 a 1392, había una canción llamada “El río Yeseonggang예성강”, que es un curso de agua que se encuentra en la actual provincia norcoreana de Hwanghaedo. En la desembocadura de este río había un importante puerto de comercio internacional a donde llegaban incluso los comerciantes árabes. Un día un mercader chino llamado Ha Dugang vio a una bella mujer de Goryeo en el puerto y se enamoró perdidamente de ella. Cuando supo que estaba casada, buscó al marido y le invitó a una partida de go, un juego de mesa que en Corea recibe el nombre de “baduk”. Al principio el mercader chino fingió que no era bueno y dejó que ganara el marido. Este se entusiasmó tanto que apostó mucho dinero y al final incluso a su propia esposa. Cuando logró llegar a este punto, el chino desplegó su mejor juego y se quedó con la mujer, tal como había planeado desde el principio. Cuando no le quedó más remedio que despedirse de su esposa, el marido le cantó una canción en la que se arrepentía de su locura. Al parecer, esa fue la primera estrofa de la canción “El río Yeseonggang”. La segunda estrofa hablaba de cómo la esposa volvió a Goryeo después de mil avatares. La letra de la canción se perdió hace tiempo, pero la historia quedó como ejemplo de cómo el baduk podía hacer perder la cabeza a los jugadores.

“La habitación de Chunhyang” – Voz e interpretación de gayageum de Ji Seong Ja

Acabamos de escuchar “La habitación de Chunhyang”, canción en la que el joven noble Lee Mong Ryong describe la habitación de la muchacha. Dice que las paredes están decoradas con pinturas, una de ellas era de cuatro ancianos ermitaños que hyueron a las montañas para escapar de la opresión del emperador Qin Shi Huang y se pasaban los días jugando al baduk. El ideal taoísta de alejarse del caótico mundo secular para vivir sin preocupaciones en la naturaleza y disfrutando del baduk era también el ideal de los nobles confucianistas, así que era muy común que se colgaran este tipo de pinturas en las paredes. Existe otro juego tan mental como el baduk. Se llama janggi en coreano y es conocido comúnmente como ajedrez chino. Mientras que el baduk era el juego preferido de los hombres nobles y de estudios, el janggi era considerado un juego más simple y propio de plebeyos. Antes era común ver en los pueblos a los ancianos vestidos con ropas tradicionales de ramio jugando al janggi bajo la sombra de un árbol en verano. La canción folklórica que escuchamos a continuación se llama “La canción del janggi” y describe el juego en la última estrofa.

“Janggi taryeong” - Voz de Choe Eun Ho

La gente pensaba que el baduk era el pasatiempo de los ermitaños y seres celestiales. Incluso Confucio dijo que era mejor jugar al baduk o al janggi antes que perder el tiempo sin hacer nada. Sin embargo, era tal la afición de los hombres a estos juegos que durante la dinastía Joseon llegaron a calificarse como vicios y se prohibió a los funcionarios entretenerse con ellos. Hasta se propuso castigar con 70 latigazos a todos los que fueran descubiertos jugando. Además del baduk y el janggi, había un tercer juego muy popular llamado “golpae”골패, aunque no se ha transmitido en la actualidad. Era tan complejo que había manuales y libros que enseñaban sus reglas. Su dificultad hacía que sus adeptos fueran los nobles o las cortesanas o gisaeng que entretenían a estos nobles, excluyendo a los plebeyos. Hay también una canción folklórica que describe con humor a los que jugaban al golpae y hasta habla de un jugador que arruinó su vida por la adicción a este juego.

“Golpae taryeong” – Voces de Seong Chang Sun y Jeon Jeong Min