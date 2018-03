Khoảng 70 nghìn người nước ngoài tham gia chương trình Temple Stay vào năm 2017

Số người tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa (Temple Stay) đang tăng 13%/năm.



Như vậy, số người tham gia lũy kế kể từ năm 2002, năm đầu tiên bắt đầu chương trình này, cho đến năm 2017, đạt 4,47 triệu người, trong đó có 3,97 triệu người Hàn Quốc và 495.000 người nước ngoài.



Đặc biệt, số người nước ngoài tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa tại Hàn Quốc vào năm 2017 đã đạt 70.910 người, tăng 27% so với năm 2016.



Đầu năm nay, nhân dịp Olympic PyeongChang và Paralympic PyeongChang diễn ra ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, chính quyền tỉnh Gangwon đã chỉ định năm chùa thuộc tỉnh này là các chùa dành cho du khách người nước ngoài. Theo đó, số người nước ngoài tham gia chương trình Temple Stay từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay đã tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái.



Hiện 130 chùa trên toàn Hàn Quốc có chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa, trong đó 26 chùa đang cung cấp các chương trình cho những du khách nước ngoài có kèm dịch vụ thông dịch.



Giới Phật giáo cho biết, du khách nước ngoài ưa thích chương trình Temple Stay theo hình thức trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc hơn so với Temple Stay theo kiểu nghỉ dưỡng ở chùa.



Giới phật giáo Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ thu hút khoảng 100 nghìn người nước ngoài tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa cho đến năm 2020.



Các chùa Hàn Quốc dự kiến sẽ phát triển các gói du lịch liên kết với chương trình Temple Stay cho du khách các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Anh và Canada.