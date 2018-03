Điệu múa mặt nạ Hahoe Byeolsingut Talnori của làng cổ Andong ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, của Hàn Quốc đang được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cùng điệu múa mặt nạ tương tự của Thái Lan mang tên Phi Ta Khon.



Phi Ta Khon là tên một điệu múa truyền thống của vùng Lolei phía Nam Thái Lan. Tên điệu múa có nghĩa là linh hồn đã chết, các diễn viên sẽ đeo mặt nạ và nhảy trên nền nhạc diễn theo các vở kịch. Múa mặt nạ Phi Ta Khon của Thái Lan giống với múa mặt nạ Hahoe Byeolsingut Talnori của Hàn Quốc ở điểm cùng thể hiện mong ước được mùa, làng xóm được yên vui, no ấm. Một điểm chung khác nữa của hai điệu múa là vẫn được lưu truyền đến ngày nay nhưng chỉ giới hạn ở một vùng nhất định.



Đây cũng là những lý do mà hai điệu múa này đang cùng được xem xét công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.



Chính quyền thành phố Andong cùng Hiệp hội văn hóa mặt nạ thế giới đã tiến hành phân tích và so sánh nhiều điệu múa mặt nạ của các nước châu Á khác nhau để đi đến kết luận đề xuất công nhận hai điệu múa này là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.



Nếu được công nhận, thành phố Andong của Hàn Quốc sẽ trở thành nơi duy nhất trên thế giới có di sản được UNESCO công nhận ở cả ba hạng mục chính. Trước đó, làng cổ Andong đã được công nhận di sản văn hóa thế giới, còn bản khắc gỗ sách Nho học tìm thấy tại đây được công nhận di sản ký ức thế giới,



Bên cạnh đó, thành phố Andong cũng đang khẳng định vị thế kho tàng di sản trong bối cảnh chùa Bongjeong (Phượng Đình Tự) ở huyện Seohoo, và các thư phòng lớn dành cho việc học tập và nghiên cứu Nho giáo như thư phòng Dosan (Đào Sơn) ở huyện Dosan, và thư phòng Byeongsan (Bình Sơn) ở huyện Pungcheon ở thành phố Andong, cũng đang lần lượt được dự tính đăng ký công nhận di sản văn hóa thế giới vào các năm 2018 và 2019.