Nhóm nhạc EXO được chọn làm người mẫu quảng cáo du lịch Hàn Quốc tại nước ngoài

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) đã chỉ định nhóm nhạc thần tượng EXO làm đại sứ danh dự của KTO trong năm nay và chọn nhóm nhạc này làm người mẫu quảng cáo du lịch Hàn Quốc tại nước ngoài.



KTO dự kiến sẽ sản xuất một video quảng bá du lịch với chủ đề "Bạn đã bao giờ làm điều này ở Hàn Quốc chưa?" (Korea Asks You, Have you ever?). Video quảng cáo này được chia làm sáu chủ đề là "cuộc sống thường ngày của người Hàn Quốc", "mạo hiểm", "xu hướng", "nghỉ dưỡng", "Hallyu". Các thành viên của EXO sẽ đóng vai nhân vật chính ở mỗi chủ đề, thể hiện một cách gần gũi những trải nghiệm đa dạng dành cho khách nước ngoài tới du lịch tại xứ xở kimchi.



Đặc biệt, video quảng cáo du lịch năm nay còn bao gồm các nội dung du lịch liên quan tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc, như tham quan Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), lầu gác Imjin (thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi), đồng thời giới thiệu về các chủ đề có liên quan mật thiết tới đời sống như ngôi sao Hallyu, du lịch địa phương đa dạng.



Điều này có sự khác biệt với các video quảng cáo trước đây, chỉ tập trung đưa hình ảnh các địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. KTO kỳ vọng điều này sẽ kích thích sự tò mò và mong muốn tới thăm Hàn Quốc của du khách nước ngoài.



Video quảng cáo du lịch Hàn Quốc mới có sự tham gia của EXO sẽ được giới thiệu đến toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình nước ngoài, trang Youtube, Facebook vào tháng 8 tới.



KTO cho biết EXO là ngôi sao K-POP tiêu biểu của Hàn Quốc, từng biểu diễn tại Olympic mùa đông PyeongChang hồi tháng 2 vừa qua, với đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới, dự kiến sẽ đóng góp lớn vào việc thu hút khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc.



[Photo : YONHAP News]