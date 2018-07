Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon trình chiếu phim của Bắc Triều Tiên

Tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (Bucheon International Fantastic Film Festival - BIFAN) khai mạc vào hôm 12/7, các bộ phim của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ được giới thiệu với công chúng Hàn Quốc.

Ban tổ chức Liên hoan phim hôm 10/7 cho biết đã được Chính phủ cho phép trình chiếu công khai các tác phẩm phim ảnh của miền Bắc.



Các bộ phim được chiếu gồm có tổng cộng chín tác phẩm, được miền Bắc sản xuất từ những năm 1980 cho tới gần đây. Trong đó có một bộ phim với nhan đề "Câu chuyện nhà tôi" (tên tiếng Anh là "The Story of Our Home") từng được nhận giải thưởng Phim xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong một liên hoan phim tại miền Bắc vào năm 2016.



Ngoài ra, còn có bộ phim về quái vật mang tên "Pulgasari" do cố đạo diễn Shin Sang-ok của Hàn Quốc sản xuất khi ông bị chính quyền miền Bắc bắt cóc và một bộ phim hoạt hình cho trẻ em nhấn mạnh về việc tuân thủ trật tự giao thông.



Mặt khác, Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ XXII này sẽ được diễn ra trong vòng 11 ngày, tới hết ngày 22/7 tới.





[Photo : KBS News]