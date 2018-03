Theo số liệu Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (21/3), số cặp kết hôn vào năm 2017 đạt 264.500, giảm 6,1% so với một năm trước, đạt mức thấp nhất kể từ năm 1974.



Tỷ suất kết hôn thô (Crude marriage rate, CMR), tức số đám cưới trên 1.000 người, đạt 5,2 vào năm 2017, mức thấp nhất từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu thực hiện thống kê này vào năm 1970.



Tỷ suất kết hôn thô của Hàn Quốc đang giảm dần hàng năm kể từ năm 2011 với 6,6. Trong đó, số cặp kết hôn đã giảm nhiều nhất ở độ tuổi đầu 30 (tức 30 tuổi đến 35 tuổi), độ tuổi được cho là phù hợp để lập gia đình.



Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết số kết hôn ở độ tuổi đầu 30 giảm mạnh là vì trình độ học vấn của nam nữ tại Hàn Quốc ngày càng tăng cao, đồng thời tình hình tìm việc làm, chuẩn bị nhà ở ngày càng khó khăn.



Tuổi kết hôn lần đầu của nam giới Hàn Quốc đạt 32,9 tuổi, và 30,2 tuổi đối với nữ giới, tăng lần lượt 0,2 tuổi và 0,1 tuổi so với một năm trước đó.



Ngoài ra, số cặp ly hôn vào năm 2017 đạt 106.000, giảm 1,2% so với một năm trước.