Phần lớn người tị nạn Bắc Triều Tiên cảm thấy bị đối xử phân biệt ở Hàn Quốc

Cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người tị nạn Bắc Triều Tiên cảm thấy bị đối xử phân biệt hoặc không được quan tâm ở Hàn Quốc.



Quỹ hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên (The Korea Hana Foundation) thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/3 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến được tiến hành trong vòng hai tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, với 2.715 người tị nạn Bắc Triều Tiên từ 15 tuổi trở lên.



Theo đó, 76% người trả lời cho biết họ từng chịu sự phân biệt đổi xử và không được quan tâm ở Hàn Quốc.



Về lý do tại sao những người tị nạn này cho rằng những người Hàn Quốc đối xử với họ một cách phân biệt, có khoảng 3/4 số người được hỏi trả lời do văn hóa khác biệt giữa hai miền Nam-Bắc, bao gồm cả ngữ điệu, cách sống cũng như quan điểm, thái độ. Có hơn 40% chia sẻ rằng có nhiều người Hàn Quốc có suy nghĩ tiêu cực về người tị nạn Bắc Triều Tiên.