Cảnh báo viêm não Nhật Bản trên toàn quốc

Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Ba (3/4) đã đưa ra cảnh báo đầu tiên trên toàn quốc trong năm nay về bệnh viêm não Nhật Bản do phát hiện loài muỗi vằn culex, sinh vật trung gian truyền căn bệnh này, tại khu vực thành phố Busan.



Muỗi vằn culex là loại muỗi nhỏ thường sinh sống ở đồng ruộng, chuồng nuôi động vật, vũng nước. 99% trường hợp bị loại muỗi này cắn không có triệu chứng gì hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ như sốt.



Tuy nhiên, một số trường hợp bị muỗi đốt có thể dẫn tới bệnh viêm não cấp tính, khi đó tỷ lệ tử vong sẽ lên tới 20% đến 30%. Trong giai đoạn đầu bị nhiễm bệnh, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, nôn, đến giai đoạn cấp tính sẽ bị mất ý thức, co giật, có thể dẫn tới tử vong. Ngay cả trong giai đoạn hồi phục, bệnh nhân vẫn có thể bị di chứng như gặp khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ, năng lực nhận biết.



Trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có chín ca bị viêm não Nhật Bản, trong đó có hai ca tử vong.



Viêm não Nhật Bản có thể phòng tránh bằng vắc-xin. Trẻ em dưới 12 tuổi cần đi tiêm chủng theo lịch tiêm phòng tiêu chuẩn, người lớn, nếu sống trong môi trường tiếp xúc nhiều với muỗi, cũng nên đi tiêm phòng. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết do nhiệt độ đang dần tăng vào mùa xuân nên hoạt động của muỗi cũng gia tăng theo, khuyến cáo người dân cần chú ý tránh để bị muỗi đốt.