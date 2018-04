Tòa sơ thẩm tuyên án 24 năm tù giam với cựu Tổng thống Park Geun-hye

Tòa án khu vực Trung Seoul hôm thứ Sáu (6/4) đã ra phán quyết sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị luận tội do thông đồng với người bạn thân là bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia.



Bà Park là nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối Choi Soon-sil, đồng thời là người chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ bê bối này. Do vậy, tòa án đã ra phán quyết tương xứng với những hành vi phạm tội của bà.



Tòa tuyên án 24 năm tù giam và 18 tỷ won (16,84 triệu USD) tiền phạt đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Mức án mà tòa sơ thẩm đưa ra với bà Park nặng hơn mức án của người đồng phạm là bà Choi Soon-sil (20 năm). Trong số 18 cáo buộc mà Viện Kiểm sát đưa ra, tòa tuyên bị cáo có tội đối với 16 cáo buộc. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án phạt dành cho bà Park là 30 năm tù và 118,5 tỷ won (110,8 triệu USD) tiền phạt.



Tòa án kết luận bị cáo Park Geun-hye đã lạm dụng quyền hạn của một Tổng thống vốn được người dân tin tưởng giao phó, dẫn tới hậu quả là gây ra hỗn loạn lớn trong công tác điều hành quốc gia, trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp bị luận tội. Bị cáo phải gánh chịu trách nhiệm chính khi đã lơ là trách nhiệm của bản thân được quy định theo Hiến pháp.



Như vậy là phải 354 ngày sau khi Viện Kiểm sát khởi tố bà Park Geun-hye vào hôm 17/4/2017, tòa án mới ra phán quyết sơ thẩm với cựu Tổng thống. Tuy nhiên, tới ngày tuyên án, bà Park vẫn nhất quyết không chịu trình diện, không thể hiện một hình ảnh trách nhiệm trên cương vị là cựu Tổng thống.



Tương tự như phán quyết đưa ra trước đó với những đồng phạm khác của bà Park, tòa án đã tuyên có tội với phần lớn các cáo buộc mà Viện Kiểm sát đã đưa ra.



Tòa công nhận bà Park đã cấu kết với bà Choi Soon-sil trong việc gây quỹ Mir và K-Sports, điểm khởi đầu của vụ bê bối này. Tòa chỉ ra rằng bị cáo đã lạm dụng quyền hạn của một Tổng thống.



Trước đó, Viện Kiểm sát cáo buộc bà Park đã thông đồng với bà Choi, nhận hối lộ hoặc nhận cam kết hối lộ tổng số tiền 43,3 tỷ USD (40,5 triệu USD) từ Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, trong đó có khoản tiền hỗ trợ ngựa đua cho con gái bà Choi là Chung Yoo-ra. Tuy nhiên, tòa chỉ công nhận 7,29 tỷ won (6,8 triệu USD) trong số tiền trên là tiền hối lộ.



Tòa không công nhận khoản tiền 1,628 tỷ won (1,5 triệu USD) mà Samsung tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông và khoản tiền 20,4 tỷ won (19,1 triệu USD) tài trợ cho quỹ Mir và quỹ K-Sports là tiền hối lộ qua trung gian do xét thấy không có sự nhờ vả ẩn ý hoặc rõ ràng giữa Samsung với bà Park. Theo luật, để quy kết tội hối lộ qua trung gian thì phải được công nhận về hành vi “nhờ vả bất chính”.



Về khoản tiền 7 tỷ won (6,5 triệu USD) mà tập đoàn Lotte đã tài trợ với danh nghĩa chi phí xây dựng cơ sở thể thao tại thành phố Hanam (tỉnh Gyeonggi) của quỹ K-Sports, tòa tuyên có tội với cả hai cáo buộc là bà Park đã gây sức ép và nhận hối lộ qua trung gian. Tòa kết luận đã có “sự nhờ vả bất chính” qua lại giữa Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và bà Park liên quan tới việc kinh doanh cửa hàng miễn thuế của Lotte.



Tòa cũng công nhận cáo buộc rằng bà Park đã yêu cầu tập đoàn SK tài trợ 8,9 tỷ won (8,3 triệu USD) chi phí tập huấn tại nước ngoài cho quỹ K-Sports để đổi lấy việc bà Park giúp đỡ các vấn đề kinh doanh của tập đoàn này.



Ngoài ra, tòa án cũng tuyên bà Park có tội với các cáo buộc là gây sức ép với công ty KT, công ty ô tô Hyundai, Posco, để các công ty này ký kết hợp đồng làm ăn với các công ty mà bà Choi đứng sau điều hành hoặc công ty người quen của bà Choi.



Tòa công nhận cáo buộc bà Park liên quan tới “bản danh sách đen giới văn hóa”, nhằm "kiểm duyệt" tư tưởng của những người có khuynh hướng đối lập với chính giới, loại những người này khỏi danh sách được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ, yêu cầu nhiều công chức cấp cao trong Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, những người phản đối việc áp dụng danh sách đen này phải từ chức, can thiệp vào việc giáng chức, từ chức của Vụ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch khi đó là ông Roh Tae-kang (nay là Thứ trưởng Bộ này). Tòa cho rằng mặc dù bà Park không ý thức cụ thể về hành vi của mình liên quan tới bản danh sách đen, nhưng bà không thể tránh khỏi liên đới trên cương vị là người chịu trách nhiệm tối cao về điều hành quốc gia.



Tòa cũng công nhận trách nhiệm của bà Park về việc bà này chỉ thị cựu Thư ký Phủ Tổng thống Jung Ho-seong tiết lộ các tài liệu bí mật của Phủ Tổng thống cho bà Choi Soon-sil, ra lệnh cho cựu Cố vấn kinh tế Cho Won-dong gây sức ép nhằm khiến Phó Chủ tịch CJ Lee Mi-kyung từ chức nhưng không thành.