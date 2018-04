Tòa án khu vực Trung Seoul hôm thứ Ba (17/4) đã mở phiên xét xử đầu tiên về nghi ngờ cựu Tổng thống Park Geun-hye can thiệp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng Thế giới mới (nay là đảng Hàn Quốc tự do) trước thềm bầu cử nghị sĩ Quốc hội. Tuy nhiên, phiên tòa đã kết thúc trong vòng sáu phút do bị cáo không trình diện.



Tòa án cho biết nếu bà Park Geun-hye tiếp tục không trình diện trong các phiên tòa tiếp theo thì tòa có thể sẽ tiến hành xét xử mà không có bị cáo. Được biết, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào hôm 19/4.



Vào tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát đã truy tố bổ sung cựu Tổng thống Park Geun-hye, cáo buộc bà này đã chỉ thị Phủ Tổng thống tiến hành thăm dò ý kiến trái phép vào năm 2016, trước thềm bầu cử nghị sĩ Quốc hội, để lập ra danh sách những người ủng hộ mình, và chuyển cho Ủy ban quản lý tiến cử của đảng Thế giới mới (nay là đảng Hàn Quốc tự do) để đảng này tiến cử những người trong danh sách trên làm ứng cử viên của đảng.



Bà Park đã không chỉ định luật sư biện hộ, từ chối tham gia phiên xét xử. Bà cũng từ chối gặp mặt luật sư công do tòa án chỉ định, một mực phủ định cáo buộc.



Ngoài ra, phiên tòa đầu tiên xét xử nghi ngờ bà Park nhận chi phí hoạt động đặc biệt của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) sẽ diễn ra vào hôm 24/4 tới đây.



Mặt khác, cựu Tổng thống Park đã quyết định không kháng án về mức án sơ thẩm 24 năm tù giam trong vụ bê bối Choi Soon-sil.