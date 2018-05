15% chung cư Hàn Quốc có nồng độ khí radon vượt ngưỡng tiêu chuẩn của WHO

Theo kết quả điều tra về nồng độ khí radon tại các chung cư trên toàn quốc do Bộ Môi trường tiến hành, có 15% chung cư được điều tra có nồng độ khí radon vượt ngưỡng tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới là 100 Bq (Becquerel). Đây là kết quả điều tra được tiến hành tại chín khu vực trên toàn Hàn Quốc từ tháng 10 năm 2017 tới tháng 1 năm 2018.



Theo phân loại của WHO, khí radon bị xếp vào nhóm chất gây ung thư cấp độ 1, nếu lọt vào trong phổi có thể gây ra ung thư phổi.



Trong báo cáo trên, nồng độ radon bình quân tại cả chín khu vực không vượt tiêu chuẩn khuyến cáo về nồng độ radon trong nhà của WHO. Tuy nhiên, trong số 178 hộ gia đình được điều tra, có 27 hộ có nồng độ radon vượt mức 100 Bp.



Nồng độ radon bình quân tại Seoul là 62 Bp, tại thành phố Incheon là 31 Bp, thấp hơn so với các khu vực khác là thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) là 96 Bp, thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) là 93 Bp và thành phố Sejong là 85 Bp.



Bộ Môi trường giải thích rằng với các thành phố Gangneung, Asan và Sejong, Bộ đã tiến hành điều tra tại các tòa nhà mới hoàn công trong vòng ba năm trở lại đây, nên nồng độ radon ở những khu vực này có khuynh hướng cao hơn mức bình quân chung.



Bộ Môi trường khuyến nghị các hộ gia đình thường xuyên thông gió bên trong tòa nhà để giảm nồng độ radon, hoặc áp dụng phương pháp thi công ngăn chặn radon ngay từ giai đoạn xây dựng.



Trong khi WHO khuyến nghị duy trì nồng độ radon trong nhà dưới 100 Bp, thì Bộ Môi trường Hàn Quốc quy định mức chuẩn cho phép về nồng độ radon trong các công trình có đông người sử dụng là 148 Bp. Tiêu chuẩn về nồng độ radon với các chung cư xây mới trong nước là 200 Bp.



Mặt khác, chủ trì cuộc họp nội các vào hôm thứ Hai (21/5), Thủ tướng Lee Nak-yeon đề cập tới việc Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử gần đây đã lật lại kết quả điều tra chỉ trong vòng năm ngày sau khi đưa ra công bố nệm giường của công ty Daejin có nồng độ radon trong ngưỡng cho phép vào hôm 10/5. Thủ tướng chỉ ra rằng thay vì chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, Chính phủ thậm chí lại đang gây thêm bất an cho người dân.

[Photo : YONHAP News]