Tòa án bác đề nghị bắt giam vợ Chủ tịch tập đoàn Hanjin

Cơ quan Cảnh sát hôm 5/6 cho biết bà Lee Myung-hee,vợ của Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho, đã đạt được thỏa thuận với năm nạn nhân mà bà này từng lăng mạ, xúc phạm. Trình diện tại phiên thẩm định đề nghị bắt giam của Tòa án khu vực Trung Seoul vào cùng ngày, bà Lee đã trình ra được giấy đề nghị không xử phạt do một số nạn nhân soạn thảo.



Cơ quan Cảnh sát đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam bà Lee do lo ngại bà này có thể thỏa thuận với các nạn nhân để hủy chứng cứ, nhưng tòa án đã bác đề nghị này.



Tòa án kết luận thời điểm bà Lee gặp các nạn nhân là sau khi phía Cảnh sát đã thu thập lời khai từ các nạn nhân và chứng cứ liên quan, nên khó có thể coi đây là hành vi nhằm hủy chứng cứ. Cảnh sát xác định được từ tháng 8 năm 2011 tới tháng 3 năm nay, bà Lee Myung-hee đã 24 lần có hành vi xúc phạm và tát 11 nạn nhân. Tuy nhiên có một người đã yêu cầu không xử phạt bà này từ giai đoạn điều tra ban đầu. 10 người còn lại trong quá trình điều tra của Cảnh sát vẫn yêu cầu xử phạt, nhưng gần đây 5 người đã thỏa thuận xong với bà Lee.



Nhiều khả năng bà Lee sẽ ký gửi tiền thỏa thuận thông qua tòa án, thay vì thỏa thuận với năm người còn lại. Nếu các nạn nhân chấp nhận khoản tiền ký gửi này thì tòa sẽ coi là hai bên đã thỏa thuận xong. Khi đó, cảnh sát có thể sẽ phải loại bỏ cáo buộc "xúc phạm" trong số bảy cáo buộc với bà Lee. Các cáo buộc còn lại như bạo hành, gây thương tích, cản trở công việc, vẫn sẽ có thể bị đưa ra khởi tố dù bà Lee đạt được thỏa thuận với nạn nhân. Tuy nhiên, khi đó mức án phạt với bà này có thể sẽ nhẹ đi.



Hiện tại, bà Lee phủ nhận phần lớn cáo buộc và chỉ thừa nhận một phần cáo buộc do có video clip về hành vi của bà này bị phát tán trên mạng.



Phía Sở Cảnh sát Seoul đã bắt tay vào điều tra bổ sung với bà Lee Myung-hee từ ngày 5/6 theo đề nghị từ Viện Kiểm sát do xét thấy lời khai của các nạn nhân với phía cảnh sát có sự mâu thuẫn. Ngoài lời khai của nạn nhân, Cảnh sát dự kiến sẽ thu thập thêm các chứng cứ để củng cố các cáo buộc bạo hành, gây thương tích của bà Lee. Tuy nhiên, do đây là những vụ việc xảy ra đã lâu, lại xảy ra ở chỗ riêng tư nên dự kiến Cảnh sát sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm các chứng cứ khác ngoài lời khai của nạn nhân. Cảnh sát đang xem xét phương án triệu tập tiếp bà này sau khi kết thúc điều tra bổ sung, để quyết định có tiếp tục đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam bà hay không.

