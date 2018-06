Gần 12.000 ca tử vong sớm do bụi siêu nhỏ trong năm 2015

Nhóm nghiên cứu Đại học quốc gia Seoul đã tiến hành điều tra về mối tương quan giữa nồng độ bụi siêu nhỏ, tuổi thọ kỳ vọng, bệnh tật và thời gian sống của người dân theo từng khu vực trên toàn quốc và đưa ra phỏng đoán trong năm 2015, đã có 11.900 người tử vong sớm hơn tuổi thọ kỳ vọng do bụi siêu nhỏ.



Trong đó, các trường hợp tử vong sớm do đột quỵ là nhiều nhất, chiếm tới một nửa các trường hợp tử vong sớm, và chiếm 23% trên tổng số người thiệt mạng do đột quỵ trong cả năm 2015. Tiếp theo là trường hợp tử vong sớm do bệnh tim và viêm phổi.



Kết quả trên khác với suy nghĩ thông thường của chúng ta là bụi siêu nhỏ sẽ gây ra các bệnh về hô hấp. Nhóm nghiên cứu giải thích do kích thước của loại bụi trên quá nhỏ nên không thể lọt vào các cơ quan hô hấp mà sẽ xuyên qua các mao mạch, thẩm thấu vào bên trong cơ thể con người.



Bụi siêu nhỏ được phân loại là vật chất gây ung thư cấp độ một theo quy định của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Nồng độ bụi nhỏ bình quân tại Hàn Quốc là 24 µg/m³, cao gấp đôi so với tiêu chuẩn khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới là 10 µg/m³.



Giáo sư Hong Yoon-cheol thuộc khoa Y học dự phòng Đại học Y, Đại học quốc gia Seoul cho biết nếu bụi nhỏ được quản lý tốt sẽ có thể giảm số trường hợp tử vong sớm. Nếu nồng độ bụi nhỏ giảm xuống bằng tiêu chuẩn của WHO thì có thể giảm 8.000 ca tử vong sớm trong một năm.



Kết quả nghiên cứu nói trên sẽ được đăng tải trên tạp chí học thuật quốc tế JKMS của Hiệp hội y khoa Hàn Quốc số tháng 7 tới. Bộ Môi trường và Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc sẽ vận dụng kết quả này trong lập chính sách quốc gia liên quan tới bụi nhỏ.

