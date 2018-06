Hàn Quốc hai năm liên tiếp là quốc gia tổ chức nhiều hội nghị quốc tế nhất thế giới

<p>Theo "Báo cáo thống kê hội nghị quốc tế" do Liên hiệp các hiệp hội quốc tế, một tổ chức chuyên công bố các thống kê chính thức về hội nghị quốc tế trên toàn thế giới, trong năm ngoái Hàn Quốc đã tổ chức 1.297 hội nghị quốc tế, tăng 30% so với năm trước, hai năm liên tiếp xếp vị trí số một. </p><p> </p><p>Trong vòng 57 năm qua kể từ sau năm 1960, Liên hiệp các hiệp hội quốc tế công bố định kỳ hàng năm báo cáo về thành tích tổ chức các hội nghị quốc tế.</p><p> </p><p>Tiêu chuẩn hội nghị quốc tế là hội nghị do một tổ chức quốc tế tổ chức hoặc tài trợ, thời gian diễn ra trên một ngày, hoặc là hội nghị do tổ chức trong nước hoặc chi nhánh của tổ chức quốc tế trong nước tổ chức, kéo dài trên ba ngày, có trên 40% người tham dự đến từ nước ngoài, và trên năm quốc gia tham dự.</p><p> </p><p>Trong năm ngoái, tại thủ đô Seoul có 688 hội nghị quốc tế được diễn ra, tăng 31% so với năm 2016, thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Như vậy là trong ba năm liên tiếp, từ năm 2015, thủ đô Seoul là địa điểm tổ chức hội nghị quốc tế nhiều thứ ba trên thế giới.</p><p> </p><p>Chính quyền thành phố Seoul đánh giá trong năm ngoái, thành phố này vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng ở thị trường MICE, tức du lịch kết hợp hội họp (Meeting), Khen thưởng (Incentive), Hội nghị, Hội thảo (Convention) và Triển lãm (Exhibition), bất chấp các yếu tố rủi ro bên ngoài như như nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, mâu thuẫn Hàn-Trung xoay quanh vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Nhờ đó mà thành tích tổ chức các hội nghị quốc tế của Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí số một thế giới trong năm ngoái.</p><p> </p><p>Singpore là thành phố tổ chức nhiều hội nghị quốc tế nhất thế giới trong năm ngoái với 877 hội nghị. Đây cũng là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ngày 12/6 vừa qua.</p><p> </p>

[Photo : YONHAP News]