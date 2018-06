Theo thống kê của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC), trong tổng số 6.500 bệnh nhân phải điều trị vì các bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc trong vòng năm năm qua, có 40%, tức hơn 2.500 người bị mắc bệnh do hoạt động bên ngoài trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa tới 5 giờ chiều.



Trong số đó, có hơn 3.600 người mắc bệnh trên 50 tuổi, chiếm 56% tổng số ca. Trong số những người thiệt mạng, có 41 người trên 50 tuổi, chiếm 76%, cho thấy số người tử vong do nắng nóng chiếm tỷ lệ cao ở tầng lớp trung niên và cao tuổi.



Trong năm nay, trên toàn Hàn Quốc đã có tổng cộng 113 người phải điều trị vì mắc các bệnh do nắng nóng như say nắng, ngất xỉu, kiệt sức.



Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc dự đoán con số này sẽ còn tăng vọt từ tháng 7, khi thời tiết ngày càng oi bức hơn. Cơ quan này khuyến nghị người dân tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe như uống nhiều nước, giảm hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, ngay khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn thì cần phải dừng ngay công việc và di chuyển tới nơi mát mẻ hơn để nghỉ ngơi.

