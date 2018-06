Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 4" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (27/6), số trẻ em chào đời trong tháng 4 vừa qua đạt 27.700 trẻ, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất xét riêng trong các tháng 4.



Ngược lại, số ca tử vong trong tháng 4 đạt 24.000 người, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2017, mức cao kỷ lục xét trong các tháng 4.



Theo đó, mức tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức lấy số trẻ sinh ra trừ đi số ca tử vong, đạt mức thấp kỷ lục là 3.700 người. Mức tăng dân số tự nhiên theo tháng từng lần đầu giảm vào tháng 12 năm ngoái. Nếu tiếp tục xu hướng này, dự kiến dân số Hàn Quốc sẽ sớm chuyển sang xu hướng giảm.



Cục thống kê quốc gia phân tích nguyên nhân chính dẫn tới việc tỷ lệ trẻ em chào đời giảm là bởi dân số đầu độ tuổi 30, độ tuổi lý tưởng nhất để kết hôn và sinh con, đang tiếp tục giảm.



Mặt khác, trong tháng 4, số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn đạt 26.000 cặp, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số cặp ly hôn là 8.700 cặp, tăng 10,1%.



Số cặp vợ chồng ly hôn từng bắt đầu giảm từ năm 2015, nhưng lại quay lại xu hướng tăng từ tháng 4 năm nay. Cục thống kê phân tích điều này là bởi sự gia tăng số vụ ly hôn ở các cặp vợ chồng sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số, đến độ tuổi nghỉ hưu và có thời gian chung sống trên 30 năm.