Thiệt hại do mưa bão ngày một gia tăng

Thiệt hại từ ảnh hưởng của cơn bão số bảy mang tên "Prapiroon" đang ngày một gia tăng. Theo thống kê của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, trên toàn quốc đã có ba người thiệt mạng, một người bị thương và một người bị mất tích do mưa lớn trong những ngày qua. Ngoài ra, đã có một người dân và bốn hộ gia đình phải tạm thời sơ tán sang nơi an toàn để tránh mưa lớn.



Mưa lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất. Năm tòa nhà bị hỏng hóc, 89 nhà dân và cửa hàng kinh doanh bị nước ngập tạm thời. Mưa lớn còn làm ngập hơn 50 xe cộ.



Trên toàn quốc, có một trang trại và hơn 8.400 héc-ta đất canh tác đất nông nghiệp bị ngập nước, 6.000 con gà con bị chết, 13 đoạn đường bị ngập nước hoặc cuốn trôi.



Tính tới 6 giờ sáng ngày 3/7, có 305 đoạn đường thuộc 14 công viên quốc gia bị đóng cửa, 30 tàu khách thuộc 20 tuyến vận tải đường biển bị gián đoạn.



[Photo : YONHAP News]