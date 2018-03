Dấu hiệu lạc quan từ nguồn thu thuế trong tháng 1

Bộ Kế hoạch và tài chính hôm thứ Ba (13/3) đã công bố báo cáo xu hướng tài chính tháng 3, trong đó cho thấy nguồn thu thuế của Hàn Quốc đạt 36.600 tỷ won (34,34 tỷ USD) trong tháng 1 năm nay, tăng 2.700 tỷ won (2,53 tỷ USD) so với một năm trước, tiến độ thu thuế đạt 13,6%, cao hơn 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu thuế trong tháng 1 năm nay tăng hơn so với một năm trước là bởi thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập năm nay tăng.



Tới cuối tháng 1, đã có 23.500 tỷ won (21,9 tỷ USD) trong tổng số 274.400 tỷ won (256,7 tỷ USD) ngân sách dành cho các dự án quản lý chính của Chính phủ được giải ngân, với tỷ lệ giải ngân đạt 6,8%.



Tổng nguồn thu thuế và các khoản thu khác của Chính phủ trong vòng từ tháng 1 tới tháng 11 năm ngoái đạt 399.200 tỷ won (374,62 tỷ USD), trong khi tổng chi đạt 370.000 tỷ won (347,22 tỷ USD). Cán cân tài chính tổng hợp, tức lấy tổng thu trừ đi tổng chi, đạt thặng dư 29.200 tỷ won (27,4 tỷ USD).



Trong một tin liên quan đến việc sử dụng nguồn thu thuế, Chính phủ sẽ công bố đối sách đặc biệt giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên vào hôm 15/3 tới đây. Trong cuộc họp bàn thảo về vấn đề này diễn ra vào hôm 25/1 trước đó dưới sự chủ trì của Tổng thống Moon Jae-in, dân số sẽ tham gia vào thị trường lao động được dự báo sẽ tăng mạnh trong vòng ba đến bốn năm tới. Do đó, Tổng thống đã chỉ thị các ban ngành hữu quan lập đối sách đặc biệt với nội dung rót một khoản ngân sách khẩn cấp để tạo thêm nhiều việc làm mới.



Nguồn ngân sách bổ sung có thể được huy động từ khoản tiền 2.000 tỷ won (1,88 tỷ USD) trong tổng nguồn dư thuế 11.300 tỷ won (10,61 tỷ USD) năm ngoái và nguồn thu thuế dự kiến vượt quá mục tiêu đề ra trong năm nay.