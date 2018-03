Seoul nỗ lực hết mình để Washington loại Hàn Quốc khỏi danh sách đen về thuế nhập khẩu thép

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong hôm thứ Ba (13/3) một lần nữa đã lên đường tới Mỹ nhằm đối phó với động thái Washington tăng thuế với mặt hàng thép nhập khẩu.



Nếu Hàn Quốc không được loại khỏi đối tượng áp dụng điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại về tăng thuế mặt hàng thép vào ngày 23/3 tới, thép và nhôm của Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị đánh thuế lần lượt là 25% và 10%.



Như vậy, chỉ trong vòng ba tuần, Chánh văn phòng Kim Hyun-jong đã thăm Mỹ ba lần để thuyết phục Washington rằng việc đánh thuế 25% lên thép nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Được biết, ông Kim Hyun-jong sẽ tập trung nhấn mạnh vào việc ngành thép Hàn Quốc hàng năm đầu tư vào Mỹ 5,7 tỷ USD, tạo 33.000 việc làm cho lao động tại đây.



Năm ngoái, tổng giá trị mặt hàng thép của Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,2 tỷ USD, giảm 38% so với ba năm trước đó, do Washington đang áp đặt thuế chống bán phá giá đối với 88% các sản phẩm này.



Tuy nhiên, khả năng Hàn Quốc được loại khỏi danh sách đen là không cao do các quan chức phụ trách kinh tế của Mỹ nhận định rằng thép nhập khẩu từ Hàn Quốc đang là mối đe dọa tới "an ninh quốc gia" dựa theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại. Hiện các nhân viên Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ thậm chí chưa có kế hoạch mở các cuộc đàm phán với các nước nằm trong danh sách đen này.