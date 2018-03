Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (14/3) công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 2. Trong đó, số lượng lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 26.083.000 người, tăng 104.000 người so với một năm trước đó.



Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2010.



Mức tăng của số lao động có việc làm đạt 314.000 người vào tháng 9 năm ngoái và ở dưới ngưỡng 300.000 người trong ba tháng liên tiếp, sau đó vượt ngưỡng này vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, sang tháng 2, số lao động có việc làm đã giảm xuống.



Tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 2 đạt 59,2%. Tỷ lệ tuyển dụng theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đối với đối tượng lao động từ 15 tuổi tới 64 tuổi đạt 65,8%, tăng 0,1% so với một năm trước.



Số người thất nghiệp trong tháng 2 đạt 1.265.000 người, giảm 76.000 người so với một năm trước.



Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,6%, giảm 0,3% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15 tới 29 tuổi) là 9,8%, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.