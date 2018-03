Quy mô thương mại Hàn-Mỹ năm 2017 tăng 8,8%

Trong năm 2017, quy mô thương mại Hàn-Mỹ đạt 119,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với một năm trước.



Nhân kỷ niệm sáu năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ có hiệu lực (15/3/2012), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Tư (14/3) đã công bố báo cáo Xu hướng thương mại FTA Hàn-Mỹ. Theo báo cáo này, Mỹ chiếm tỷ trọng thương mại 11,3%, là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Trung Quốc (22,8%).



Trong năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đạt 68,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 50,7 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư 17,9 tỷ USD, quy mô thặng dư đã giảm hai năm liên tiếp. Thặng dư cán cân thương mại Hàn-Mỹ đã ghi nhận xu hướng tăng trong bốn năm đầu sau khi FTA song phương có hiệu lực nhưng đã chuyển sang xu hướng giảm dần kể từ sau năm 2016. Trong năm 2016, quy mô thặng dư thương mại đã giảm 9,7%, rồi tiếp tục giảm 23,2% trong năm ngoái.



Xuất khẩu trong năm ngoái đạt 68,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với năm trước. Xét theo hạng mục xuất khẩu, chế phẩm hóa dầu tăng 29,7%, máy tính tăng 45,3%, ống thép tăng 93,8%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 6,4%, thiết bị viễn thông không dây giảm 17,4%, phụ tùng ô tô giảm 16,1%.



Thị phần xuất khẩu của Hàn Quốc tại thị trường Mỹ đạt 3%, giảm 0,2% so với năm trước.



Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ đạt 50,7 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm trước. Nhập khẩu máy móc sản xuất chíp bán dẫn tăng 119,3%, chíp bán dẫn tăng 7,8%, khí hóa lỏng (LPG) tăng 55,9%, nhập khẩu các loại thịt tăng 20,4%. Nhập khẩu từ Mỹ chiếm 10,6% thị trường Hàn Quốc, liên tục tăng sau khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực, đang rút ngắn khoảng cách với nước đứng thứ hai là Nhật Bản (12,4%).



Trong năm ngoái, đầu tư của Hàn Quốc sang Mỹ đạt 15,2 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm trước. Đầu tư của Mỹ vào Hàn Quốc là 1,2 tỷ USD, giảm 9,9%.



Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết sẽ nhấn mạnh về quy chế nhập khẩu của Mỹ dự kiến được áp dụng trong thời gian tới và xu hướng giảm quy mô thặng dư thương mại Hàn-Mỹ trong quá trình đàm phán sửa đổi FTA giữa hai nước.