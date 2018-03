Chíp bán dẫn Hàn Quốc chiếm hơn 20% thị trường toàn cầu

Hãng điều tra thị trường IHS Markit (Anh) hôm 18/3 công bố báo cáo cho biết doanh thu chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung trong năm 2017 đã tăng vọt 53,4% so với một năm trước đó, đạt 62,031 tỷ USD, tương đương 14,5% thị trường toàn cầu.



Thành tích này của Samsung chỉ nhỉnh hơn một chút so với Intel, ông lớn đứng đầu về chíp bán dẫn suốt hàng chục năm qua. Thị phần của Intel ghi nhận là 14,3%. Như vậy, Samsung đã lần đầu tiên giành được vị trí đầu bảng từ tay Intel.



Cùng với Samsung, một tên tuổi khác của Hàn Quốc là SK Hynix cũng đạt doanh thu 26,638 tỷ USD, tương đương 6,2% thị phần, vượt mặt nhiều thương hiệu chíp bán dẫn nổi tiếng thế giới như Micron Technology, Broadcom và Qualcomm, tăng hai bậc để giữ vị trí thứ ba thế giới về thị phần chíp bán dẫn.



Theo đó, tổng thị phần hai công ty của Hàn Quốc giành được là 20,7%, tăng 5% so với năm 2016. Điều này có nghĩa cứ năm chíp bán dẫn bán ra trên thế giới lại có một sản phẩm của Hàn Quốc.



Các nhà chuyên môn dự đoán rằng thị phần chíp bán dẫn của Samsung và SK Hynix sẽ còn tăng lên trong năm mới do thị trường vẫn đang có triển vọng, tập trung chủ yếu là chíp bán dẫn dùng cho bộ nhớ máy tính.