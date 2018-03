Xuất khẩu trong tháng 3 tăng 9,3%

Theo thống kê về xu hướng xuất nhập khẩu do Tổng cục thuế Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (21/3), kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tính từ ngày 1/3 đến ngày 20/3 năm nay đã đạt 29,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với một năm trước.



Kim ngạch xuất khẩu bình quân một ngày trong tháng 3 đạt 2,05 tỷ USD, tăng 9,3% so với một năm trước



Như vậy, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đã tiếp tục đà tăng 17 tháng liên tiếp, kể từ tháng 11 năm 2016.



Xét về mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 44,2%, các sản phẩm dầu thô tăng 6,2% và các trang thiết bị truyền thông không dây đã tăng 12,4%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tàu giảm 9,6% và kim ngạch xuất khẩu đồ gia dụng đã giảm 3,6%.



Xét về thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 11,5%, sang Mỹ tăng 13,5% và sang Việt Nam tăng 2,2%; ngược lại, kim ngạch xuất khẩu sang khu vực Trung Đông giảm 15,6% và sang Úc giảm 14 %.



Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đạt 28,3 tỷ USD, tăng 5,8%.



Cán cân thương mại của Hàn Quốc từ ngày 1/3 đến ngày 20/3 đã thặng dư 1,3 tỷ USD.