Tiêu dùng tư nhân của Hàn Quốc năm 2017 thấp kỷ lục

Tỷ trọng tiêu dùng tư nhân trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Trong bối cảnh tình hình việc làm không có tiến triển, tốc độ già hóa nhanh, tiêu dùng tư nhân của Hàn Quốc được phân tích là đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng hơn nhiều quốc gia khác.



Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (3/4) cho biết trong năm ngoái, tiêu dùng cuối cùng tư nhân trên Tổng sản phẩm quốc nội đạt 48,1%, giảm 0,6% so với một năm trước và là mức thấp nhất kể từ sau khi BOK bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 1970.



Tỷ trọng tiêu dùng tư nhân trên GDP của Hàn Quốc ở mức thấp so với các quốc gia lớn khác. Tỷ lệ này ở Mỹ vào năm 2015 là 68,1%, Anh là 64,9%, Nhật Bản là 56,6%, Đức là 53,9%.



Trong báo cáo công bố năm ngoái của Văn phòng ngân sách Quốc hội, tỷ trọng tiêu dùng tư nhân trên GDP của Hàn Quốc có xu hướng giảm nhanh so với các quốc gia lớn khác từ những năm 2000.