Các tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư hơn 81 tỷ USD trong năm 2017

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" hôm thứ Tư (4/4) công bố kết quả điều tra về tình hình đầu tư trong năm ngoái của 341 công ty con thuộc 57 tập đoàn lớn có tài sản trên 5.000 tỷ won (trên 4,7 tỷ USD). Kết quả cho thấy trong năm ngoái, các công ty này đã đầu tư 85.955,6 tỷ won (81,27 tỷ USD) tăng 35,2% so với một năm trước đó. Sự gia tăng đầu tư này được phân tích là do thời kỳ thịnh vượng của một số ngành, trong đó có ngành chíp bán dẫn.



Xét theo tập đoàn, tập đoàn Samsung đã đầu tư tổng cộng 29.130,8 tỷ won (27,54 tỷ USD), tăng tới 90,3% so với năm 2017, chiếm 33,9% trên tổng đầu tư của 57 tập đoàn Hàn Quốc. Công ty điện tử Samsung và công ty Samsung BioLogics có mức đầu tư lần lượt gấp hai và ba lần so với một năm trước đó. Tập đoàn LG có mức đầu tư là 11.168,1 tỷ won (10,55 tỷ USD), tăng thêm 3.282,3 tỷ won (3,1 tỷ USD) nhờ tăng đầu tư cho công ty LG Display và công ty hóa học LG. Tập đoàn SK đầu tư 13.696,4 tỷ won (12,94 tỷ USD), tăng 3.900 tỷ won (3,69 tỷ USD) do tăng đầu tư vào công ty SK Hynix. Ngược lại, tập đoàn Hyundai đầu tư 7.620 tỷ won (7,2 tỷ USD), giảm 7,6% so với năm trước do đã hoàn tất việc xây dựng thêm nhà máy trong và ngoài nước. Trong số 21 công ty thành viên của tập đoàn này có 10 công ty giảm đầu tư.



Xét theo công ty, công ty điện tử Samsung và SK Hynix có mức đầu tư lần lượt là 26.484,3 tỷ won (25,03 tỷ USD) và 9.056,2 tỷ won (8,56 tỷ USD), chiếm 41,3% tổng đầu tư của 341 công ty thuộc các tập đoàn, tăng lần lượt 100,5% và 54,6% so với năm trước.



Một quan chức của CEO Score cho biết ba tập đoàn hàng đầu có mức tăng đầu tư đạt 47,5% so với một năm trước. Tuy nhiên mức tăng đầu tư của các tập đoàn nằm ngoài top 30 chỉ dừng ở mức 17%. Điều này cho thấy sự chênh lệch ngày một lớn về đầu tư giữa các tập đoàn đứng đầu và đứng top cuối. Ngoài ra, sự bất cân bằng về đầu tư giữa các ngành cũng ngày một lớn hơn.