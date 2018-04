Viện nghiên cứu kinh tế nông thôn Hàn Quốc (KREI) cho biết trong năm 2017, Hàn Quốc nhập khẩu 631 triệu USD hoa quả từ Mỹ, tăng 13,5% so với năm 2016. Con số này tăng 140,1% so với kim ngạch nhập khẩu bình quân giai đoạn 2007-2011 (263 triệu USD), thời điểm trước khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương có hiệu lực vào năm 2012.



Trong cùng khoảng thời gian này, lượng nhập khẩu hoa quả tăng từ 149.407 tấn lên 240.915 tấn, tức tăng 61,2%. Nếu gộp cả hoa quả và rau củ thì kim ngạch nhập khẩu đạt 698 triệu USD.



Trong năm ngoái, Hàn Quốc xuất khẩu 87 triệu USD hoa quả và rau củ sang Mỹ, tăng 7,8% so với năm trước và tăng 51% so với kim ngạch xuất khẩu bình quân trước khi FTA có hiệu lực.



Thâm hụt thương mại ở các mặt hàng hoa quả, rau củ giữa Hàn Quốc với Mỹ là 544 triệu USD, gấp đôi so với trước khi FTA có hiệu lực. Viện nghiên cứu kinh tế nông thôn phỏng đoán điều này là do giá các mặt hàng hoa quả tươi nhập từ Mỹ như cam, cherry giảm bình quân 24,2% do thuế nhập khẩu giảm.



Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) trong báo cáo thường niên công bố hôm 30/3 vừa qua từng nêu ra vấn đề cho rằng các mặt hàng hoa quả của Mỹ vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ thị trường Hàn Quốc, khiến nhiều ý kiến lo ngại Washington có thể yêu cầu Seoul mở cửa thêm thị trường hoa quả như táo, lê trong thời gian tới.