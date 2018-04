Tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài trên GDP của Hàn Quốc xếp cuối nhóm G20

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) hôm thứ Năm (5/4) công bố kết quả phân tích tài liệu về đầu tư trong vòng 36 năm (1981-2017). Trong những năm 1980, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Hàn Quốc thấp hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vậy nhưng kể từ năm 2010 trở đi, ODI đã tăng gấp ba lần so với FDI.



Trong năm 2016, tỷ lệ FDI trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 0,8%, đứng thứ 16 trong số nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Kể từ sau năm 2008, chỉ có duy nhất năm 2009 là Hàn Quốc đứng trong top 15.



Trong nhóm G20 bao gồm cả nước Chủ tịch là Liên minh châu Âu (EU), nên số lượng quốc gia có thể thống kê trên thực tế chỉ là 19 nước. Theo đó, có thể coi Hàn Quốc đã nhiều năm đứng ở top cuối. Trong số các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc cũng chỉ đứng thứ 24 trong 35 nước về tỷ lệ FDI trên GDP. Mặc dù thứ hạng đã được cải thiện hơn so với vị trí thứ 30 vào năm 2015 nhưng vị trí này còn thấp hơn cả thứ hạng 21 vào năm 2009, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.



So với bốn quốc gia khác có quy mô GDP tương tự Hàn Quốc là Ý, Canada, Úc, Tây Ban Nha, con số FDI của Hàn Quốc càng thấp hơn rõ rệt. Trong năm 2016, FDI của Úc lớn hơn Hàn Quốc gấp 4,5 lần, Canada là 3,1 lần, Ý là 2,7 lần và Tây Ban Nha là 1,7 lần.