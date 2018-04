Thâm hụt cán cân du lịch tháng 2 được cải thiện nhờ Olympic PyeongChang

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (5/4) công bố cán cân dịch vụ trong tháng 2 thâm hụt 2,66 tỷ USD. Quy mô thâm hụt đã giảm hơn mức thâm hụt kỷ lục 4,49 tỷ USD vào tháng 1. Nguyên nhân chính là do quy mô thâm hụt cán cân du lịch đã được cải thiện. Trong tháng 2, thâm hụt cán cân du lịch đạt 1,41 tỷ USD, giảm hơn hồi tháng 1 (2,16 tỷ USD). Đây là mức thâm hụt thấp nhất sau mức 1,31 tỷ USD hồi tháng 9 năm ngoái.



Số khách du lịch Trung Quốc thăm Hàn Quốc vẫn duy trì xu hướng giảm, giảm 41,5% so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ Olympic PyeongChang, lượng khách từ Mỹ và châu Âu tăng lần lượt 25,3% và 22,3%.



Ngược lại, cán cân vãng lai tháng 2 đạt thặng dư 4,03 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 72 tháng liên tiếp từ tháng 3 năm 2012. Dù thặng dư cán cân vãng lai tháng 2 cao hơn 2,68 tỷ USD so với tháng 1, nhưng vẫn chỉ bằng một nửa so với mức 8,18 tỷ USD vào cùng kỳ năm ngoái. Do trong tháng 2 có đợt nghỉ Tết Nguyên đán, số ngày làm việc giảm từ 22 ngày trong tháng 2 năm ngoái xuống 19,5 ngày trong năm nay, khiến xu hướng tăng của xuất khẩu chững lại.



Cán cân hàng hóa thặng dư 5,99 tỷ USD. Xuất khẩu trong tháng 2 đạt 44,95 tỷ USD, tăng 16 tháng liên tiếp nhờ sự hồi phục của thương mại toàn cầu, thị trường chíp bán dẫn tăng trưởng lạc quan. Tuy nhiên, do số ngày làm việc giảm mà mức tăng xuất khẩu tháng 2 chỉ đạt 0,7%, thấp nhất kể từ sau tháng 10 năm 2016 (giảm 6,9%).



Đầu tư của người dân trong nước tại nước ngoài tăng 1,2 tỷ USD, đầu tư của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 770 triệu USD. Đầu tư của người dân vào chứng khoán tại nước ngoài tăng 6,54 tỷ USD nhưng đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc lại giảm 2,63 tỷ USD.