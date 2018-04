Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (11/4) công bố báo cáo Xu hướng tuyển dụng tháng 3. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,5%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục xét riêng trong tháng 3 kể từ sau mức 5,1% vào tháng 3 năm 2001.



Số người thất nghiệp ở độ tuổi 30 giảm nhưng lại tăng ở độ tuổi 20, 50 và 60 tuổi, khiến lượng người thất nghiệp tăng thêm 120.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15 tuổi tới 29 tuổi), đạt 11,6%.



Trong khi đó, mức tăng lao động có việc làm trong tháng 3 tiếp tục không vượt qua được ngưỡng 100.000 người trong vòng hai tháng liên tiếp.



Số lao động có việc làm trong tháng 3 đạt 26.555.000 người, chỉ tăng 112.000 người. Trước đó, mức tăng trong tháng 2 là 104.000 người, quy mô tăng thấp nhất trong vòng hơn tám năm trở lại đây.



Mức tăng lao động có việc làm (so với cùng kỳ năm trước) sau khi đạt tới 314.000 người vào tháng 9 năm ngoái đã liên tục dừng ở ngưỡng 200.000 người trong vòng ba tháng, từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái. Trong tháng 1 năm nay, mức tăng là 334.000 người, lần đầu tiên trong bốn tháng khôi phục lại ngưỡng 300.000 người, nhưng sau đó lại hai tháng liên tiếp không thoát khỏi ngưỡng 100.000 người.



Giải thích về nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, Cục thống kê quốc gia cho biết tình hình tuyển dụng ngành xây dựng, "đầu tàu" kéo mức tăng lao động trong quá khứ, không có tiến triển khả quan trong tháng 3. Thêm vào đó, mức tăng dân số lại bị giảm tương đối. Cùng với đó là hiệu ứng cơ sở từ mức tăng lao động có việc làm trong năm ngoái ở mức cao là 463.000 người. (“Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.)



Lao động ở ngành ăn uống, khách sạn, một ngành chịu ảnh hưởng lớn từ việc Chính phủ tăng lương tối thiểu, đã giảm 20.000 người so với tháng 3 năm ngoái. Lao động trong ngành này đã giảm liên tiếp 10 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái. Lao động ngành chế tạo tăng thêm 15.000 người so với cách đây một năm trước.