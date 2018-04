Phó Thủ tướng Hàn Quốc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ về chính sách tiền tệ

Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị ra báo cáo về tỷ giá vào trước hoặc sau ngày 15/4, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon hôm thứ Năm (12/4) đã có cuộc điện đàm dài 15 phút với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.



Phó Thủ tướng Kim nhấn mạnh rằng Hàn Quốc không đáp ứng các điều kiện để bị Mỹ chỉ định là quốc gia thao túng tỷ giá trong báo cáo tỷ giá của Washington. Do đó, ông hy vọng Washington phản ánh đúng những điểm này trong báo cáo tỷ giá tháng 4. Đồng thời, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ vững nguyên tắc trong chính sách ngoại hối là để thị trường quyết định tỷ giá, chỉ thực thi biện pháp bình ổn thị trường khi có dao động tỷ giá đột ngột. Ông Kim cũng trình bày với người đồng cấp Mỹ về xu hướng cán cân thương mại Hàn-Mỹ và cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong năm ngoái.



Hàng năm, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo tỷ giá hai lần vào tháng 4 và tháng 10, chỉ định một nước là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái nếu thỏa mãn ba điều kiện là thặng dư cán cân thương mại với Mỹ đạt trên 20 tỷ USD, quy mô thặng dư cán cân vãng lai chiếm trên 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), can thiệp vào thị trường tiền tệ thông qua việc mua ròng ngoại tệ vượt quá 2% GDP.



Trong báo cáo tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách nước cần theo dõi (monitoring list) do đáp ứng hai trong ba điều kiện về cán cân thương mại và cán cân vãng lai.