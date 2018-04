Kinh tế Hàn Quốc trên đà hồi phục nhưng tuyển dụng chưa được cải thiện

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu (13/4) công bố báo cáo về xu hướng kinh tế số tháng 4, đánh giá kinh tế Hàn Quốc đang có xu hướng hồi phục nhờ thành tích khả quan của xuất khẩu.



Sản lượng toàn ngành công nghiệp trong tháng 2 ở mức tương tự tháng 1, trong khi sản xuất ô tô, chíp bán dẫn được mở rộng, sản lượng ngành công nghiệp chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 1,1%, ghi nhận mức tăng trưởng dương trong hai tháng liên tiếp.



Đầu tư thiết bị trong tháng 2 tăng 1,3% so với tháng trước nhờ đầu tư vào trang thiết bị vận tải tăng, liên tục giữ xu hướng tăng trong bốn tháng qua. Ngược lại, đầu tư xây dựng giảm 3,8%.



Xuất khẩu trong tháng 3 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, liên tục tăng trong 17 tháng nhờ sự tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn và xu hướng hồi phục của nền kinh tế thế giới.



Doanh thu bán lẻ trong tháng 2 tăng 1% so với tháng 1 nhờ doanh thu của các trung tâm thương lại, các cửa hàng giảm giá tăng lần lượt 5,5% và 14,9%, lượng tiền thanh toán qua thẻ tín dụng trong nước tăng 1,2%.



Mặc dù nền kinh tế có những biến chuyển tích cực nhưng tình hình tuyển dụng vẫn chưa được cải thiện. Lao động có việc làm trong tháng 3 chỉ tăng 112.000 người, hai tháng liên tiếp dừng ở ngưỡng 100.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15 đến 29 tuổi) là 11,6%.



Chính phủ dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục hồi phục theo xu hướng nền kinh tế thế giới, nhưng đánh giá tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn ở mức cao, tình hình tuyển dụng chưa được cải thiện. Thêm vào đó thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro trong và ngoài nước. Do vậy, Chính phủ sẽ tăng cường quản lý rủi ro, dốc toàn lực thực thi phương hướng chính sách kinh tế, đối sách việc làm cho thanh niên để cải thiện rõ rệt vấn đề việc làm và dân sinh.