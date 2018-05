Chỉ số tổng hợp hàng đầu của Hàn Quốc hai tháng liên tiếp dưới ngưỡng 100 điểm OECD

Căn cứ theo tài liệu do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố hôm 13/5, chỉ số tổng hợp hàng đầu (CLI) của Hàn Quốc trong tháng 2 năm nay đạt 99,8 điểm, bằng với tháng 1, hai tháng liên tiếp dưới mức 100 điểm. Trước đó, lần gần nhất chỉ số tổng hợp hàng đầu của Hàn Quốc rơi xuống dưới ngưỡng 100 điểm là vào tháng 9 năm 2014 (99,8 điểm).



Chỉ số tổng hợp hàng đầu (CLI) là chỉ số dự đoán dòng chảy kinh tế trong vòng từ sáu đến chín tháng tiếp theo với mức tiêu chuẩn là 100 điểm. Nếu đạt trên 100 điểm thì nền kinh tế đó sẽ tăng trưởng, nếu dưới 100 điểm thì nền kinh tế được coi là đang trên đà đi xuống. Việc chỉ số này của Hàn Quốc giảm đối ngược hoàn toàn với xu hướng tăng của các nước khác trong OECD.



Trong khi đó, chỉ số dự đoán về nền kinh tế do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố cũng đang có xu hướng giảm. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 100,4 điểm trong tháng 3, giảm 0,2 điểm so với tháng trước. Chỉ số này sau khi tăng đến đỉnh điểm là 101,2 điểm hồi tháng 7 năm ngoái đã giảm 0,8 điểm trong vòng tám tháng.