Giá dầu diesel và dầu hỏa cao kỷ lục trong năm nay

Do ảnh hưởng từ giá dầu quốc tế tăng, giá các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm nay. Giá dầu diesel trong tuần trước đã tăng thêm 7 won (0,01 USD), tiếp tục đà tăng bốn tuần liên tiếp, đạt 1.363 won (1,28 USD) một lít. Giá dầu hỏa cũng tăng tương tự.



Giá xăng cũng tăng thêm 7 won (0,01 USD) trên một lít, dự kiến cũng sẽ sớm đạt mức giá cao kỷ lục trong năm nay.



Tại Seoul, nơi có giá xăng dầu cao nhất cả nước, giá xăng bình quân đã vượt 1.650 won (1,55 USD) một lít.



Do giá dầu quốc tế vẫn đang tiếp tục tăng, dự kiến giá các loại xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới. Một số ý kiến dự đoán giá dầu quốc tế trong năm sau sẽ tăng hơn 30% so với hiện nay.



Người dân có thể truy cập vào trang thông tin về giá dầu của Tổng công ty dầu Hàn Quốc (www.opinet.co.kr) hoặc sử dụng ứng dụng smartphone để tìm đến các cây xăng có giá rẻ và gần với mình nhất.