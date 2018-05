Nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến tăng giá trong tháng 4

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) đã tiến hành phân tích giá bán của 30 mặt hàng thực phẩm chế biến được tiêu thụ nhiều trong tháng 4, cho thấy có 15 trong số 30 mặt hàng tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong đó, giá Coca-cola đã tăng tới 11,9%, mức tăng mạnh nhất trong số 30 mặt hàng. Tiếp đó là tới mặt hàng cơm ăn liền tăng 8,1%, đường tăng 6,8%, chả cá tăng 5,8%. Một số mặt hàng khác như mỳ cốc tăng 2,2%, ngũ cốc ăn liền tăng 2%.



KCA phân tích giá thực phẩm chế biến tăng chủ yếu tập trung ở các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc như cơm ăn liền, bột mỳ, ngũ cốc ăn liền, các loại mỳ, và các mặt hàng gia vị như đường, xì dầu, dầu mè.



Ngược lại, có 13 mặt hàng giảm giá so với cùng kỳ năm ngoái như đậu phụ, màn thầu đông lạnh, giăm bông, hai mặt hàng vẫn giữ nguyên giá bao gồm nước cam và nước uống đóng chai.



Mặt khác, kết quả phân tích cho thấy nếu người dân mua thực phẩm chế biến tại các siêu thị lớn sẽ rẻ hơn khoảng 11,6% so với mua tại các trung tâm thương mại.



Đậu phụ là mặt hàng có giá cả chênh lệch lớn nhất theo từng doanh nghiệp phân phối, lên tới 40%. Tiếp đó là mặt hàng ngũ cốc ăn liền chênh lệch giá 39,2%, nước uống đóng chai là 30,3%.