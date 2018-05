Chính phủ Hàn Quốc điều tra các hãng sản xuất nệm giường trong nước

Sau vụ việc nệm giường của hãng Daejin bị phát hiện có nồng độ khí radon, một chất khí nguy hiểm có thể gây ra ung thư phổi, cao gấp nhiều lần so với ngưỡng tiêu chuẩn, Chính phủ Hàn Quốc quyết định vào cuộc để tiến hành điều tra toàn bộ các hãng sản xuất nệm giường trong nước.



Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra 49 doanh nghiệp sản xuất nệm giường trong nước, tức gần như toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất ở lĩnh vực này.



Bộ đã xác định được doanh nghiệp sử dụng chất phụ gia tương tự như chất monazite, nguyên nhân phát sinh ra khí radon trong nệm giường của hãng Daejin, và đang tiến hành điều tra thêm với các doanh nghiệp khác.



Những người tiêu dùng sử dụng nệm của hãng Daejin đã tiến hành biểu tình trên đường trong tâm trạng bất an. Họ nhấn mạnh nếu Chính phủ chậm trễ tiến hành các biện pháp khắc phục thì thiệt hại sẽ ngày một lớn hơn, hối thúc Chính phủ nhanh chóng lập đối sách và đưa ra phương án bồi thường rõ ràng. Trong đó, đối sách cấp bách nhất hiện nay chính là việc thu hồi nệm giường của hãng Daejin.



Trong số những người tiêu dùng xuống đường biểu tình, có cả người đang mắc bệnh ung thư. Do đó, họ hối thúc Chính phủ làm rõ thiệt hại một cách chính xác.



Trước tình hình đó, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ bảy loại nệm của Daejin có phát hiện khí radon trong vòng một tháng.



Mặt khác, khoảng hơn 2.700 người tiêu dùng sử dụng nệm của hãng Daejin dự kiến sẽ đề nghị tòa án tịch thu tạm thời các sản phẩm nệm của hãng này trong tuần này, xem xét khởi kiện hình sự với nghi ngờ hãng này đã lừa đảo người tiêu dùng.



