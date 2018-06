Giá nhà ở trên toàn quốc có xu hướng giảm sau 57 tháng

Ủy ban thẩm định giá Hàn Quốc (KAB) hôm 1/6 cho biết,giá nhà ở trên toàn Hàn Quốc trong tháng 5 đã giảm 0,03% so với tháng 4 năm nay. Đây là lần đầu tiên sau gần năm năm, giá nhà ở có xu hướng giảm.



Đây được cho là do Chính phủ tăng cường hạn chế thị trường bất động sản như đánh thuế trên thặng dư vốn cao đối với những người sở hữu hai căn nhà trở lên, tăng mức chi phí phải nộp để tái xây dựng, cũng như những động thái cho thấy dấu hiệu tăng thuế sở hữu.



Đặc biệt, giá nhà ở tại bốn quận ở khu vực Gangnam (thủ đô Seoul) giảm 0,11%, giá nhà ở quận Seongdong và quận Nowon cũng có chiều hướng giảm sau tám tháng.



Giá nhà ở tại các địa phương cũng giảm đáng kể do tình hình kinh tế suy giảm, nhiều căn hộ chung cư không được bán ra. Đặc biệt, khu vực giá nhà tại tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan, nơi chịu thiệt hại do ngành đóng tàu đang bị trì trệ, lần lượt giảm 0,49% và 0,69%.

