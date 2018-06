Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) hôm thứ Năm (7/6) công bố báo cáo nhận định mặc dù nền kinh tế Hàn Quốc gần đây vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng chậm nhờ xuất khẩu, nhưng xu hướng cải thiện ở khía cạnh sản xuất vẫn còn hạn chế. Trong tháng 4, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc đã chuyển từ xu hướng giảm (-0,6%) trong tháng 3 sang xu hướng tăng 2%.



Ở lĩnh vực tiêu dùng, chỉ số doanh thu bán lẻ đang có chiều hướng tích cực với mức tăng 5,2%, tập trung vào các hàng hóa lâu bền. Tuy nhiên, KDI đánh giá sự cải thiện này vẫn đang ở mức chậm.



Ở lĩnh vực đầu tư thiết bị, đầu tư máy móc tăng 3,1%, trong khi đầu tư thiết bị vận tải giảm 6,5% so với tháng 3, khiến xu hướng tăng chung ở lĩnh vực này đang bị chững lại một cách nhanh chóng.



Đầu tư xây dựng dự kiến cũng sẽ bị đình trệ trong thời gian tới do tiến độ hoàn thành dự án của các doanh nghiệp xây dựng ghi nhận mức tăng thấp, lượng trúng thầu xây dựng đang giảm. Xuất khẩu trong tháng 5 đạt mức tăng cao 13,5%. Xuất khẩu tàu thuyền đình trệ nhưng xuất khẩu chíp bán dẫn, hóa dầu lại tăng mạnh.



Trong tháng 4, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc chỉ tăng 123.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức tăng chỉ đạt 0,5%. KDI phân tích lao động có việc làm tăng ít là bởi tình trạng đình trệ tuyển dụng ở ngành chế tạo và xây dựng. Cơ quan nghiên cứu này nhận định mức tăng lao động có việc làm sẽ tiếp tục ở mức thấp trong thời gian tới.



KDI chỉ ra rằng mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro như bất ổn tại châu Âu, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhưng kinh tế thế giới vẫn đang duy trì được xu hướng tăng trưởng tương đối tích cực.

